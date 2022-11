Rajtol a foci-vb, amilyet még soha nem láttunk azelőtt

Ahány ember, annyi vélemény. Az utolsó magyar világbajnoki gól szerzője, Détári Lajos lapunknak azt mondta, hogy szerinte bolond világbajnokság következhet Katarban, a korábbi 50-szeres válogatott Bognár György ugyanakkor rendkívüli vb-t vár, hiszen a játékosok most nem egy hosszú idény végén, kifacsarva érkeznek a tornára. Hogy milyen lesz a katari vb valójában, azt persze senki sem tudhatja, mivel olyan még soha nem volt, mint ami a december 18-ra tervezett döntőig vár ránk.

Noha már a 22. világbajnokság kezdődik, először rendezik a tornát a Közel-Keleten és télen. Az egyik kuriózumból következett a másik: Katarban nyáron olyan nagy a forróság, hogy az megölte volna a játékot. Ebben az időszakban ott is enyhébb az idő, napközben általában 28–33 Celsius-fok között ingadozik a hőmérséklet, de a levegő éjszaka nem hűl le jelentősen, és a páratartalom is magas, ami már hatással lehet a regenerációra.

Manuel Neuer óriási képe is jelzi Katarban, hogy kezdőik a foci-vb. Fotó: Martin Meissner

Mivel a futballidény kellős közepén rendezik a ­vb-t, ezúttal a felkészülés is kisebb szerepet kapott. Egy ilyen nagy torna előtt általában három hetet készülnek együtt a csapatok, most viszont csak a nyitómeccs hetének elején találkoztak a kerettagok, hiszen a múlt hét végén még mindenkinek a klubjában volt dolga. Emiatt is a sötétben tapogatózunk az esélyeket illetően.

A legutóbbi négy vb európai csapatok diadalát hozta, 2006-ban az olaszok, 2010-ben a spanyolok, 2014-ben a németek, legutóbb, 2018-ban a franciák szerezték meg az aranyérmet. Közülük a regnáló Európa-bajnok Olaszország nem jutott ki Katarba, a másik három európai együttes viszont a világranglista második helyén álló Belgiummal kiegészülve most is az esélyesek között szerepel.

Van azonban két dél-amerikai együttes, amely véget vethet a 2006 óta tartó európai hegemóniának. Természetesen Argentínáról és Brazíliáról van szó, de most elsősorban nem a tradi­ciók, hanem a két válogatott közelmúltbeli eredményessége alapján. Argentína Lionel Scaloni szövetségi kapitány vezetésével immáron 36 mérkőzés óta veretlen, így Katarban megdöntheti az olaszok 37 találkozóból álló világcsúcsát. Brazília pedig az elmúlt három évben 29 meccsen csak egyszer szenvedett vereséget, épp az argentinok elleni tavalyi Copa América-döntőben.

Mindkét csapat vezérének a katari lehet az utolsó esélye a vb-cím megszerzésé­re: Lionel Messi bevallottan az utolsó világbajnokságán játszik, párizsi klubtársa, Neymar ezt még nem jelentette ki, de sejtette, és négy év múlva már ő is 34 éves lesz.

Vasárnap a Katar–Ecuador mérkőzéssel rajtol a vb al-Horban. Legutóbb 1966-ban fordult elő, hogy a nyitómeccs résztvevői közül került ki a későbbi győztes: a házigazda angolok az Uruguay elleni gól nélküli döntetlen után meneteltek a mai napig egyetlen vb-sikerükig. Mondanunk sem kell, most óriási meglepetés lenne, ha a katari nyitómeccs valamelyik szereplője eljutna a végjátékig. Katar az első világbajnokságán szerepel, az összes játékosa a hazai bajnokságban játszik.

A katari vb-n összesen 440 millió dollárt osztanak szét a 32 részt vevő válogatott között, a végső győztes 42 millióval (16,6 milliárd forint) gazdagodik. A pénz fontos tényező, különösen Katarban, ahol a szervező ország nyomására a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) mindössze két nappal a rajt előtt bejelentette, hogy sörtilalmat vezet be az öt rendező város nyolc sta­dionjában és azok környékén. Mindezt úgy, hogy a FIFA főszponzora egy ismert sörmárka. Tényleg bolond vb lehet ebből, de bízzunk benne, hogy a pályán rendkívüli lesz.

Labdarúgó-vb, A csoport, 1. forduló, vasárnap: Katar–Ecuador 17.00 (tv: M4 Sport).

Borítókép: Katar készen áll a foci-vb kezdetére (Fotó: David Gannon)