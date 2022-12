A kárhoztatott Cristiano Ronaldo már nővérei védelmére szorul

Mint ismert, Cristiano Ronaldo a három csoportmeccsen nem nyújtott jó teljesítményt, egyetlen gólt lőtt Portugália számára, azt is tizenegyesből, összességében azonban nem volt meggyőző a játéka. Dél-Korea ellen Fernando Santos szövetségi kapitány már a 65. percben lecserélte őt, ami után Ronaldo a portugál sajtó szerint elfogadhatatlan stílusban nyilvánult meg, és a válogatott edzője is elítélte a viselkedését. Ezután a Svájc ellen 6-1-es gálával megnyert nyolcadddöntőn Ronaldo már a kispadon kezdett, a helyén lehetőséget kapott 21 éves Goncalo Ramos pedig mesterhármast ért el.

Ronaldo látszólag méltósággal tűrte a csereszerepet, a meccs után az Instagramon is méltatta a csapatot, de ez sem volt elég a vele szemben gerjedő indulatok csillapítására. Ezek már olyan bántóak, hogy a Manchester Uniteddel a vb előtt szakító sztár nővérei is úgy érezték, meg kell védeniük testvérüket.

Vesztesek, képmutatók, hálátlanok

– A kispadon maradtál, ami jó dolog, a játék része, hogy másokat is hagyj érvényesülni. Én csak arra kérem a vesztesek és képmutatók egy százalékát, hogy ne harapjanak bele abba a kézbe, amely etette őket. Szurkoljatok Portugáliának bárki is játszik. Ez egy csapat, nem csak Ronaldóból áll. Tiszteld a csapatot, az edzőt és legfőképp Ronaldót. Ronaldo halhatatlan, sosem fogjuk elfelejteni, amit tett és amit tenni fog még – fogalmazott Elma.

– Portugália győzött, hála Istennek! Új tehetségek ragyognak fel. Csodálatos. És még ez sem elég ahhoz, hogy a portugálok nem legyenek kicsinyesek. Továbbra is szitkozódnak, sértegetnek, továbbra is hálátanok. Nagyon szomorú, amiket hallok és olvasok otthonról. Szeretném emlékeztetni őt, hogy kicsoda és honnan jött. Eleget szenvedtünk. Gyere haza, oda ahol megértenek téged, ahol öleléssel fogadnak – írta Katia.

Mit gondol Marco Rossi Cristiano Ronaldo játékáról?

Az M4 Sport stúdiójában szakértőként a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is elmondta a szakmai véleményét Ronaldo (és Lionel Messi) esetéről a katari vb-n.

– Az idő már érezteti a hatását, nem hinném, hogy Ronaldo részéről látunk még olyan teljesítményt, mint amilyet két-három éve láttunk, de ugyanez igaz Messire is. Lionel Messi még mindig klasszis, amikor birtokolja a labdát, de most már kiméri az energiáit. A védekezésbe való átállás során már van olyan ember a csapatban, akinek ezt a munkát el kell végeznie helyette, ahogy Ronaldo helyett is – fogalmazott Rossi.

Alighanem elsősorban ez az oka Fernando Santos döntésének, amiért esetleg továbbra is a kispadra ülteti Ronaldót, nem pedig más.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: szokatlan kép: Cristiano Ronaldo a kispadon a katari vb-n (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Jose Sena Goulao)