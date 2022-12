Ronaldo megtörheti az átkot, ha egyáltalán hagyják, hogy játsszon

Cristiano Ronaldónak van helye a válogatott kezdőcsapatában? Ez a kérdés foglalkoztatja már hónapok óta a portugál sajtót. A nemzeti csapat szeptemberben a Spanyolország elleni veresége után nem jutott be a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe, és emiatt Ronaldót kiáltották ki bűnbaknak, aki a mérkőzésen több helyzetet is kihagyott.

Jelenleg Portugália a katari világbajnokságon vitézkedik, a H csoport megnyerése után kedd este (20.00, tv: M4 Sport) Svájccal csap össze a nyolcaddöntőben. A találkozó előtt természetesen ismét Ronaldo a fő téma, rengetegen pedzegetik, hogy a veterán csatárnak a kispadon kellene kezdenie a gyepszőnyeg helyett.

A portugál A Bola olvasóinak többsége is így vélekedik, hetven százalékuk arra szavazott, hogy Fernando Santos szövetségi kapitánynak a cserék közé kellene jelölnie őt, mindössze harmincszázaléknyi voksoló állt ki az ötszörös aranylabdás mellett.

Persze ez a döntés nem az ő kezükben van, ezt tegnapi sajtótájékoztatóján Santos is sietett leszögezni. Azt azonban nem árulta el, hogy ő miként vélekedik erről.

– Amikor a stadionban leszünk, akkor értesülnek a kezdőcsapatról. Ez azóta így van, amióta én vagyok a szövetségi kapitány. Azt a kezdő tizenegyet fogom pályára küldeni, amit én jónak látok. Egész életemben így csináltam, és ezzel így elégedett vagyok. Előfordulhat, hogy a meccs után azt fogom érezni, más döntést kellett volna hoznom, 2014 óta ez is megesett – idézte fel az edző.

Ronaldo Szaúd-Arábiában folytatja? A Marca spanyol lap már nem csak pletykaként számol be róla, hanem tényként kezeli, hogy Cristiano Ronaldo a szaúdi al-Naszrhoz igazol. Hivatalos megerősítés még nem érkezett erről, így a sajtótájékoztatón az újságírók természetesen megpróbálták Santosból kiszedni az igazságot. A szövetségi kapitány ellenállt. – Nem tudom, nem beszéltem vele erről. Diskurálok a játékosaimmal, de ez nem került szóba. Nem is tudtam erről a hírről, csak a közelmúltban hallottam róla. Ez az ő döntése, neki kell vele foglalkoznia. De most minden erejével a világbajnokságra összpontosít, segíti a csapatot – húzta alá Santos.

Bár a korábbi kérdések előtt némileg kitért, Ronaldo egy tettéről elmondta a véleményét a trénere. Amikor Santos a Dél-Korea elleni csoportmeccsen lecserélte őt, a 37 éves futballista nem titkolta a frusztráltságát, és a portugál sajtó szerint nyomdafestéket nem tűrő szavakat mormolt az orra alatt. Sokan úgy gondolták, ezeket a szövetségi kapitánynak címezte, de CR7 kijelentette, ő egy koreai játékosnak válaszolt, aki siettette, hogy minél előbb hagyja el a pályát. Ő pedig erre megmondta neki, hogy fogja be a száját, ő ebbe nem szólhat bele.

Alighanem Santoshoz is eljutott a magyarázat, de a portugál szakember azért nem felejtette el a történteket.

– A mérkőzés után villáminterjút adtam, aztán a sajtótájékoztatóra mentem. Elismétlem, amit ott elmondtam: én nem hallottam a szavait. Nagyon messze voltam tőle, csak annyit láttam, hogy veszekszik egy dél-koreai játékossal. Igen, láttam azóta a felvételeket, és egyáltalán nem tetszettek. Csapaton belül kellett ezt megbeszélnünk, ez meg is történt, most már csak a következő meccsre fókuszálunk – húzta alá Fernando Santos.

CR7 gólképtelen a vb-k kieséses szakaszában

Cristiano Ronaldo már az ötödik világbajnokságán szerepel, és bár nyolc gólja van, ezek mindegyikét a csoportkörben szerezte, a kieséses szakasz küzdelmei során még sosem volt eredményes. A keddi nyolcaddöntőben minden bizonnyal szeretné megtörni ezt az „átkot”. Svájc pedig a kedvelt ellenfelei közé tartozik, eddig három fellépésén öt gólt rámolt be a kapujába, emellett egy gólpasszt is kiosztott.

A két válogatott a világbajnokságokon még sosem került össze egymással, de a közös történetük hosszú, huszonötször csaptak eddig össze. Svájc büszkélkedik a jobb mérleggel, hiszen tizenegy győzelme van, míg Portugáliának kilenc, öt mérkőzés pedig döntetlennel végződött. Idei két, egymás elleni mérkőzésen egyszer-egyszer nyert mindkét fél: júniusban előbb Portugália diadalmaskodott 4-0-ra, amire Svájc egy héttel később 1-0-val válaszolt.

Az alpesiek a mostani vb-n eddig egy vereséget szenvedtek, Brazíliától 1-0-ra kaptak ki a csoportkörben, és a második helyen jutottak tovább a legjobb tizenhat közé. Murat Yakin szövetségi kapitány jó hírekkel szolgált a luzitánok elleni nyolcaddöntő előtt:

– Felkészültek vagyunk, a keretünk teljes, a korábban beteg játékosaink is meggyógyultak. Nagyon várjuk a mérkőzést, remek lehetőség ez nekünk, hogy történelmet írjon a svájci válogatott. Látjuk, hogy a szurkolóink már most is euforikus állapotban vannak, hogy eddig jutottunk. Szeretnénk nekik még több örömet okozni – mondta a svájciak edzője.

