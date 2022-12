Neymar a nagy győzelem után bevallotta, eddig végigsírta a vb-t

A brazil labdarúgó-válogatott a dél-amerikai ország lakóinak reményei szerint útban van története hatodik világbajnoki címe felé. A Selecao hétfőn esélyeshez méltó módon játszott Dél-Korea ellen, és 36 perc alatt négyszer rezegtette meg a hálót, és 4-1-es győzelmével rendkívül simán jutott a legjobb nyolc közé, ahol a legutóbbi vb-n ezüstérmes Horvátország lesz az ellenfele. A lefújás után a következő meccs és a szlávok azonban szóba sem kerültek, mivel a brazilok gondolatai továbbra is Pelé körül forognak. Mint ismert, a háromszoros világbajnok Pelét vastagbélrákja miatt kórházban ápolják, és egyes beszámolók szerint már a kemoterápiás kezelését is leállították. Neymar és társai viszont bíznak benne, hogy javul a legendás futballista állapota, ezért a Dél-Korea elleni gólfesztivál után neki üzentek.

– Most, amikor Pelé ezeken megy keresztül, mindenki nevében mondhatom, hogy a legjobbakat kívánom neki, és bízunk benne, hogy sok erőt tudunk küldeni neki egy ilyen győzelemmel. Érte is játszottunk – árulta el a Paris Saint-Germain szélsője. Neymar hétfői találatával egy gólra megközelítette az éllovas Pelét a válogatott örökranglistáján, erre is reflektált: – Ami a gólokat illeti, nagyon jó csapat tagja vagyok, ez egy remek társaság. Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült.