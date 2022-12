Détári: Drukkolok Messi sikeréért, de a franciák az esélyesek

– Erről is beszéltem már, az argentinok tökéletesen felmérték, hogyan érvényesülhetnek. Csakis úgy, ha a kilenc mezőnyjátékos aládolgozik Messinek – mondja Détári. – S ez nemcsak taktikailag, hanem érzelmileg is működik, lehet látni az argentinokon, mindenki átérzi annak a jelentőségét. hogy Lionel Messi világbajnoki címmel koronázza meg a csodálatos pályafutását, amivel Maradona mellé léphetne. Amellett, hogy rá építik a játékukat, védik, óvják a csapatkapitányt, ahogy azt a horvátok ellen is láthattuk, amikor az egyik társ szabályos elzárást adott neki, ami pedig futballban nem éppen szabályos.

Én is drukkolok Messinek, mégis a franciákat érzem esélyesebbnek.

Mégpedig azért, mert náluk nincs hibapont a csapatban. Roppant erős a védelmük, és a Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud négyesből bárki képes eldönteni a meccset. Az argentinoknál csak egy ilyen játékos akad. Ha Messi jó napot fog ki, egy személyben ellensúlyozhatja a franciák fölényét, de ha nem, akkor a franciák nyernek. Akár így történik, akár úgy, igazságtalan eredmény nem születhet.

