Détári: Messi nem Ronaldo, érik a nyolcadik Aranylabda

A korábbi hatvanegyszeres válogatott azért óvakodik attól a kijelentéstől, hogy ez a meccs volt-e minden idők legjobb világbajnoki döntője. Afelől azonban szemernyi kétsége sincs, hogy Lionel Messi megérdemelten jutott fel a csúcsra.

– Az argentinok a vb-döntőre is Diego Maradona képével díszített zászlókkal érkeztek. A meccs után persze Lionel Messit éltetik, aki immár egyértelműen a nagy előd mellé lépett – jegyezte meg. Majd Messit és Cristiano Ronaldót is összehasonlította.

– Hatalmas különbség van közöttük. Ronaldo formája, teljesítménye már a Juventusnál hanyatlásnak indult, Messi viszont még most is a csúcson van. Tavaly Copa Américát nyert, most világbajnokságot, esélyes a Bajnokok Ligája-győzelemre a Paris Saint-Germainnel és persze a nyolcadik Aranylabdára is, aminek egyértelműen ő az első számú várományosa. Miért is hagyná abba a pályafutását? – osztotta meg a véleményét velünk Détári Lajos.

Végül azt mondta, a brazilok okozták neki a legnagyobb csalódást a vb-n:

– Talán az ő keretük volt a legerősebb, teletűzdelve egészen kiváló játékosokkal, akik azonban, tisztelet a kivételnek, keveset mutattak, s mondjanak bármit is az egymás iránt érzett szeretetről, különösen csapatként muzsikáltak gyengén. Valószínűleg ez vezetői hiba. Többet vártam persze én is a belgáktól, a németektől és a spanyoloktól is, de előzetesen Argentína és Franciaország mellett Brazíliát tekintettem a vb harmadik esélyesének.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Détári Lajos elégedett a vb-n látottakkal, csak a brazilokban csalódott (Fotó: Nemzeti Sport/Veres Viktor)