Elmaradt a magyar csoda Melbourne-ben, de két úszónk kitett magáért

Ami Jakabost illető, ő eleve szerényebb tervekkel utazott Ausztráliába, csupán egy döntős szereplésben bízott előzetesen. Ez össze is jött neki, méghozzá 400 vegyesen világbajnoki ötödik helyet szerzett – a másik három számában nem került be a fináléba.

Nem lehetünk elégedetlenek két úszónk eredményeivel, inkább becsülni kell, hogy egy ilyen zsúfolt évben is kitartottak a legvégéig, nem kímélve magukat az adventi időszakban sem. Ráadásul a mindössze kétfős magyar csapat Szabó bronzérmével túl is teljesítette a tavalyi rövidpályás vb-n nyújtott eredménysort, hiszen akkor Abu-Dzabiban a 12 fős különítményünk egy érmet sem szerzett.

Melbourne-ben a körülményekkel is akadt gond, a nyitott medencés versenyek esti döntőin 12 fok körüli hőmérsékletben dideregtek a nézők és a bevonuláskor a versenyzők is, valamint többször meghibásodott az időmérő rendszer. Ezzel együtt is meglehetősen sok, 14 világrekord született Melbourne-ben.

Magyarország Szabó bronzérmével a 23. helyen végzett a rövid pályás vb éremtáblázatán, amelyre 24 ország került fel az összesen 160 induló nemzetből.

Borítókép: az aranyérmes brazil Nicholas Santos, az ezüstérmes svájci Noe Ponti (b) és a bronzérmes Szabó Szebasztián (j) a melbourne-i rövidpályás úszó-világbajnokság férfi 50 méteres pillangóúszásának eredményhirdetése után, 2022. december 14-én. (Fotó: MTI/EPA/AAP/Joel Carrett)