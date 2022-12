Ronaldinho és Beckham kedvenc magyar találmánya jó úton halad

Ronaldinho, Messi, Neymar. A labdarúgás legnagyobb nemzetközi sztárjai is a teqball szerelmesei lettek. A fiatal sportág rendes, ötös méretű futball-labdát használ, amelyet egy pingpongasztalhoz hasonló különleges, hajlított sporteszköz túloldalára kell áttenni. A teqball kiválóan fejleszti a technikai képességeket, ugyanis a szabályok rákényszerítik a játékosokat, hogy a kezüket leszámítva minden testrészükkel jól kezeljék a labdát.

A teqball strandon is űzhető. Fotó: Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly

– David Beckham először a fiának vett asztalt, aztán magának és a focicsapatának is – idézte fel lapunknak Murányi Gergely, a Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) diplomáciai kapcsolatokért felelős vezetője. – Ez a sikerünk egyik kulcsa, az asztalokat veszik tőlünk, nem nekünk kell áldozni arra, hogy népszerűsítsék az asztalt.

A multifunkciós sporteszközön pingpong-, tenisz-, röplabda- és kézilabda-alapú játékot is lehet játszani, de a magyar asztal magyar feltalálóinak fő sportága a teqball, amely nemcsak a labdarúgók edzéstervébe illeszthető bele, hanem önálló sportágként is egyre jelentősebb. A FITEQ 2017-ben alakult meg, és még abban az évben megrendezték az első világbajnokságot is Budapesten.

Azóta a Covid sújtotta 2020-as esztendőt leszámítva minden évben volt teqball-vb, az idei, nürnbergi eseményen öt számban, férfi és női egyesben és párosban, valamint vegyes párosban zajlottak a küzdelmek, s mind az ötben született magyar érem. A hazai sikerek presztízse évről évre egyre magasabb, az idei világbajnokságon már ötven ország sportolói vettek részt, és ez a szám rohamosan emelkedhet, mert százötven országban megalakult már a helyi teqballszövetség.