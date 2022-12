Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám szívmelengető jótékonysági akciója

Újfent kiderült, egyetlen labdával is széles mosolyt lehet csalni a gyerekek arcára. Pláne akkor, ha azzal a labdával nemcsak a gyerekek, hanem válogatott labdarúgók is játszanak. Persze a nemzeti együttes volt, illetve újdonsült csapatkapitánya, Szalai Ádám és Szoboszlai Dominik nem csupán egy labdával a kezében lépett be a Cseppkő Gyermekotthoni Központ kapuján – kisebbeket, nagyobbakat halmoztak el ajándékokkal.

Egy nemes kezdeményezés jóvoltából pedig 12,3 millió forint gyűlt össze. A Cseppkő Gyermekotthoni Központ és a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ öt-öt millió forint támogatást kapott, míg a fennmaradó összeget egy daganatos megbetegedésben szenvedő kisfiú gyógykezelésére ajánlották fel.

„Köszönjük Szalai Ádámnak és Szoboszlai Dominiknak, hogy ellátogattak hozzánk a Cseppkő Gyermekotthoni Központba, és ezzel felejthetetlenné tették a gyermekek számára az idei ünnepet! Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan várták a találkozást. Ádám és Dominik örömmel válaszoltak a gyermekek által feltett kérdésekre, szebbnél szebb ajándékokat hoztak a közös karácsonyfánk alá – és még autogramot is kérhettek példaképeiktől ifjú tehetségeink. A programot egy közös foci zárta a tornateremben! Köszönjük a minőségi időt, a motiváló beszélgetést és a csodálatos ajándékokat!” – írta ki a Cseppkő Gyermekotthoni Központ a Facebook-oldalára.

Szoboszlai Dominik az RB Leipzig labdarúgójaként fejezi be a szezont – nyilatkozta az M4 Sportnak a játékos ügynöke. – Lipcsében fogja befejezni a szezont, ebben biztos vagyok – fogalmazott Esterházy Mátyás. Kifejtette: a magyar válogatott játékosai olyan helyen vannak és annyi játékperc van a lábukban, ami miatt úgy véli, hogy nem kell a váltáson gondolkodniuk, így az ő szempontjukból a tél nyugalmas lesz. Maga Szoboszlai az M4 Sport kérdésére úgy felelt: jól állnak a Lipcsével, jól érzi magát, és megkapja a megfelelő játéklehetőséget, így a télen nem kell az átigazolásáról beszélni. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó Leipzig 15 forduló alatt szerzett 28 pontjával harmadik a Bundesliga tabelláján, lemaradása hat pont a címvédő és éllovas Bayern München, illetve kettő a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburg mögött. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Manchester City vár a lipcseiekre.

