A magyar kapitány nem ilyen meccsre számított a svédek ellen

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem ilyen meccsre számított. – Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy Portugália Brazília elleni döntetlenjével újabb esélyt kaptunk a legjobb nyolc közé kerüléshez. A Svédország elleni mérkőzést nem engedtük el, nem ilyen mérkőzésre számítottunk. Mindent megtettünk, sőt, kisebb nagyobb megingásaink ellenére a negyvenedik percig tisztességesen helyt álltunk, de utána elkövettünk néhány hibát, amelyet könyörtelenül megbüntetett az ellenfél. De ne felejtsük el, mégis csak a regnáló Európa-bajnok ellen játszottunk – értékelt a kapitány.

Chema Rodríguez hozzátette, hogy a Portugália és Svédország elleni vereség két kőkemény mérkőzés vár a csapatára, és szerencsés esetben ezeken a meccseken lehet lépéseket tenni a továbbjutás felé. – Azt gondolom, senkinek sem kell bemutatni Brazília játékerejét, láttuk, hogy mire képes a pénteki ellenfelünk. A Zöld-foki szigetek csapatát sem szabad leírnunk. Most pihenünk valamennyit, és igyekszünk minél alaposabban felkészülni Brazília ellen. Most is büszke vagyok a fiúkra, a tíz gólos vereség ellenére küzdöttek a végsőkig, de ma ennyire tellett. Pénteken megpróbálunk javítani – mondta Chema Rodríguez.

Borítókép: Ilics Zorán és a magyar válogatott is alulmaradt a svédekkel szemben (Fotó: MTI)