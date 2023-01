A sírból hoztuk vissza, de végül elbuktuk az Egyiptom elleni meccset

Chema Rodríguez úgy döntött, hogy az utolsó meccsen is Palasics Kristóf és Kovacsics Péter maradt ki a magyar keretből.

Pedig a meccs előtt fogadkozott a csapat Fotó: MTI/Kovács Tamás

Székely volt a kezdőkapus, a Pedro, Ancsin, Lékai, Bánhidi, Bodó, Bóka hatos volt előttük. Ahogy korábban szinte minden meccsünkön, ezúttal is beragadt a rajtnál a magyar válogatott. A veszprémi Yehia Elderát pihentető egyiptomi válogatott négy perc alatt négy gólt helyezett el a magyar kapuba.

4 perc 40-nél jártunk, amikor Ancsin átlövése megtörte a csendet. Valójában csak a jobbátlövő volt aktív, Lékai egy okos befutással vétette magát észre, Bánhidi Bence pedig bevert egy ziccert, de a többiek eléggé belealudtak a meccsbe.

Egyiptom nem csinált semmi különlegeset, viszont szinte hibátlan lövőmutatóval állt szűk tíz perc alatt, és tartotta a négygólos előnyét.

Lékai olykor egyéni akciókra vállalkozott Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ilics volt az első csere, egy indokolt frissítés a magyar kapitány részéről, Ancsin valóban túlvállalta magát. A fiatal veszprémi szép gólpasszal nyitott. Érkezett Szita és Rosta Bodó és Bánhidi helyére negyedóra után, a szokásos, betervezett csere némi minőségromlással jár. 9-6-nál labdánk volt a kétgólos hátrányhoz, ebből lett 12-7 oda. Közben Lékai is pihenőt kapott, de a helyettese, Hanusz Egon sem tudott sokat segíteni. Sőt, a sokrétű gondjainkat tetézte, hogy amikor lehetett volna faragni a hátrányból, a játékosaink naggyá tették a kapust. Ali Zein hetes góljával lett az addigi legnagyobb különbség, 14-8. Chema Rodríguez elérkezettnek látta az időt, hogy megnyomja az időkérést jelző duda gombot.

A félidő záró tíz perce hozta a meccs első magyar lerohanásgólját., Pedro kapta a dicséretet, de mivel nem zárt vissza, Egyiptom, érvényesítve a két csapat között sebességkülönbséget, rendre megbüntette a rendezetlen magyar védelem megingásait. Nőtt a különbség, Hendavi kapus 16-9-nél már 50 százalékos mutatóval dolgozott. Érkezett a Norvégia elleni első félidőben remeklő Ligetvári Patrik, Lékai hetesből faragta a hátrányt. A meccs első kétperces büntetését meglepetésre Egyiptom kapta, de ebből sem tudott építkezni a magyar válogatott. 17-11-es egyiptomi előnnyel ért véget az első félidő.

A magyar válogatott gyengén kezdett, majd elsősorban a pontatlan átlövőjátéka és a lassú visszarendeződése miatt nem tudott közelebb kerülni az Afrika-bajnokhoz. Ilics, Szita, Bodó, Ligetvári és Ancsin összesen 17-szer próbálkozott a távoli zónából, de csak hat lövésből lett gól. Az egyiptomi kapus, Karim Hendawi a 21 magyar lövésből tízet megfogott.

A folytatásra visszaállt a magyar kezdősor, amit Ancsin jelentett az első félidő elején, azt Bodó hozta közvetlenül a szünet után, és a feljavult védekezésnek köszönhetően el lehetett volna kezdeni a felzárkózást, de Sipos kapott egy véleményes két percet. Ebből is sikerült gólt lőni, de aztán Lékai is kiszállt egy kis időre. Mínusz négynél pislákolt a remény, de Egyiptom sokkal közelebb nem engedte a magyar válogatottat. 21-16-nál a visszaállt Lékai is lassította a magyar feltámadást, a Fradi irányítója Hendewiba lőtte a hetest. Egyiptom büntette a kihagyást. Visszaállt a hatgólos különbség. Aztán pillanatok múlva megint felkapaszkodtunk mínusz háromra, ekkor Roberto Parrondo kért időt, és ez kétségkívül hatott. Egy szép figura után az egyiptomi beálló, Mohamed Sebib lőtt gólt, majd két technikai hibát is góllal büntetett az ellenfél.

A záró tíz percen a mínusz kettőért támadhatott a magyar válogatott, 26-23-nál Chema Rodríguez kért időt, ez volt az utolsó lehetőség közelebb kerülni az ellenfélhez. Bodó be is bombázta, ahogy kell, kívülről, de a túloldalon Ali Zein sem rontotta el a hetest. Kaptunk még egy esélyt, egy emberelőnyt a végén, de Bodó ellépte, így megint elmaradt a felzárkózás. Sebib a beállóposztról megint négyet tett a két csapat közé, de Bodó lövése, majd Ilics betörése után lett megint szorosabb az állás. Sőt, akár a mínusz egy is lehetett volna, de Szita a szélről belepüfölte a labdát a kapusba.

28-27-nél időt kért Roberto Parrondo, Egyiptom megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal, de Ali Zein passzívnál fölé lőtt. Volt még egy esély, magyar időkérés után Bodó kilenc méterről egyenlített. 12 másodperccel a vége előtt sikerült utolérni Egyiptomot. 28-28-ra végződött a rendes játékidő.

A hosszabbítás magyar góllal és okos védekezéssel indult, Bánhidi volt eredményes. Lehetett volna kétgólos is az előny, de Lékai a kapusba lőtt. Egyiptom góllal büntette Bánhidi kiállítását, kiegyenlített.

A második öt percet Egyiptom kezdte, de az első támadást elrontotta, a magyar válogatott megpróbálkozott a kétirányítós játékkal, sikerült ziccert kialakítani, de Pedro mellé lőtt. Maradt a 29-29. Ali Zein lőtte be önmaga tizedik, Egyiptom 30. gólját. Ilics egyenlített, majd újabb egyiptomi gól után Pedro 10 másodperccel a hosszabbítás első félidejének a vége előtt egyenlített.

Ali Zein átlövése és – Lékai álompassza után – Bánhidi egyenlítése vezette fel a hosszabbítás második félidejét. Szita a vezető gólt is megszerezhette volna, de a ziccert a kapusba lőtte. Ali Zein képtelen volt abbahagyni a gólszerzést, Lékai hetesből egyenlítette ki az állást. Majd egy kivédekezett egyiptomi támadás után Lékai dobhatott hetest, de az egyiptomi cserekapus védett.

A záró öt perc 33-33-ról és magyar középkezdéssel indult, de nem volt jó a magyar támadás. Innen is sikerült felállni, az utolsó támadás a miénk volt egygólos hátránynál, de Ilics kidobta a labdát az alapvonalon túlra. Egyiptom nyert 36-35-re.

A magyar válogatott a nyolcadik helyen fejezte be a világbajnokságot. Chema Rodríguez csapata négy győzelemmel és öt vereséggel zárt a vb-n.

Férfikézilabda-világbajnokság, mérkőzés a hetedik helyért: Egyiptom–Magyarország 36-35 (28-28, 17-11).

A mérkőzés statisztikája ITT látható.

Borítókép: Ancsin Gábor jól kezdett (Fotó: MTI/Kovács Tamás)