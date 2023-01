A vb legtöbbet bírált játékvezetője magát is leküldené a pályáról

A spanyol Antonio Mateu Lahozzal nagyot fordult a világ a katari világbajnokság óta. A La Liga mellett a spanyol kupasorozatokban is bíráskodott, a Chelsea és a Manchester City közötti 2021-es Bajnokok Ligája-döntőt is ő vezette, valamint Európa- és világbajnokságokon is szerepet kapott.

Katarban viszont a 45 éves játékvezető sajnálatos módon nem a nagyszerű ítéleteivel került a figyelem középpontjába. Az Argentína–Hollandia vb-negyeddöntőn tizennyolc sárga lapot osztott ki, és a mérkőzés után mindkét válogatott játékosai panaszkodtak rá. Csapata továbbjutott, az argentin Lionel Messi mégis rendkívül dühös volt, és bár először, az esetleges eltiltástól tartva, nem akarta kifejteni a véleményét, de aztán néhány szót mégis elejtett Lahozról.

– Már a mérkőzés előtt is aggódtunk, mert tudtuk, hogy milyen. Azt hiszem, hogy a FIFA-nak meg kell vizsgálnia, hogy mi történt, és nem beosztani egy hozzá hasonló játékvezetőt ezekre a mérkőzésekre – vélekedett a Paris Saint-Germain aranylábú futballistája.