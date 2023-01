Fucsovics Márton kívánsága teljesült a nagy küzdelem után

A magyar teniszező azt is elárulta, hogy szívesebben játszana Lloyd Harrisszel, mint Lorenzo Musettivel, s Fucsovics kívánsága teljesült: a hosszú kihagyás után védett ranglistával játszó dél-afrikai játékos döntő szett szuper tie breakben legyőzte kiemelt olasz ellenfelét. Harris a tavaly májusi Roland Garros után már nem játszott 2022-ben, az idei év elején két challenger-versenyen indult, de Fucsoviccsal ellentétben egyiken sem szerezte meg a trófeát.

Fucsovics és Harris eddig öt alkalommal játszottak egymás ellen, 3-2-re a magyar játékos vezet, viszont a szerdai meccsük lesz az első, amelyet Grand Slam-tornán vívnak egymás ellen. Az első forduló után mindkettejüknek van mit kipihennie: Fucsovics 4 óra 17 percen, Harris 3 óra 48 percen át küzdött a pályán.

Bondár Anna dolgát az eső nehezítette

Fucsovicshoz hasonlóan fordulatos meccset nyert Bondár Anna is, aki a román Ana Bogdan ellen viszonylag simán nyerte az első játszmát, később viszont zsinórban hét játékot elveszített.

– Volt egy hosszabb szünet az eső miatt, ez alatt ő összeszedte a gondolatait, én pedig hullámzóan kezdtem játszani. A döntő szettre aztán sikerült összeszednem magam, nagyon boldog vagyok, hogy megvan az első győzelmem Grand Slam-főtáblán – fogalmazott Bondár, aki a második fordulóban a 2017-es Roland Garros győztese, a lett Jelena Ostapenko ellen játszik. – Nem lesz könnyű ellenfél, nagyon erőteljes teniszt játszik, rövid labdamenetekre kell felkészülnöm. Fontos lesz, hogy jól szerváljak, tudjam hozni az adogatójátékokat.

Udvardy Panna és Gálfi Dalma sima vereséget szenvedett az első fordulóban. Előbbi harmadik egymás elleni meccsükön sem bírt a kolumbiai Camila Osorióval, utóbbinak pedig nem csak a kínai Cseng Csin-vennel gyűlt meg a baja.

– Aucklandben elkaptam egy bélfertőzést, amitől nagyon legyengültem, ezért adtam fel az adelaide-i meccsemet is. Itt, Melbourne-ben már tudtam edzeni, de két napja edzés közben becsípődött a hátam, azóta próbáltuk rendbe hozni, de nem voltam ma százszázalékos a pályán. Eleve nehéz sorsolást kaptam, tökéletes állapotban is nehéz lett volna megverni a kínait – árulta el Gálfi, aki problémái ellenére párosban is rajthoz áll Melbourne-ben.