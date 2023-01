Két pluszkvótát is szereztek a honosított orosz korcsolyázóink + videó

A korábban Nagy Balázzsal versenyző Pavlova Maria nagy nemzetközi versenyen Espoóban debütált új párja, Sviatchenko Alexei oldalán. Párosunknak fantasztikusan sikerült a bemutatkozás – rövid- és kűrprogramjukkal egyaránt elkápráztatták a közönséget – 172,98 ponttal az előkelő ötödik helyen zárt. Hasonlóan nagyszerű eredményt ért el jégtáncpárosunk, Ignateva Mariia és Szemko Danijil is, akik a tőlük megszokott vidámsággal, hibátlanul mutatták be programjaikat. A 2016-os debreceni junior-világbajnokságon Marton Villő oldalán már jégre lépő Szemko Danijil és új párja, Ignateva Mariia 167,08 ponttal a tizedik helyen végzett. Mindez pedig azt jelenti, hogy a jövő évi budapesti Európa-bajnokságon nemcsak két páros, de két jégtáncpár is képviselheti a magyar színeket.

Láng Júlia és Vlasenko Alexandr élete első felnőtt Európa-bajnokságán léphetett jégre. Műkorcsolyázónőnk nehéz időszakon van túl, hiszen egész szezonban sérülések nehezítették a felkészülését. Hatalmas akaraterővel azonban sikerült kvalifikálnia magát és 130,28 összesített pontszámmal 23. lett. Vlasenko Alexandr 173,94 ponttal a 24. helyen végzett az első kontinensbajnokságán.

Szemko Danijil ukrán származású, de 2016 óta Magyarországon él, magyar állampolgársággal is rendelkezik. Ignateva Mariia, Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei és Vlasenko Alexandr Oroszországban születtek, de nagyon igyekeznek, hogy elsajátítsák a magyar nyelvet.

Vardanjan Gurgen, a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) műkorcsolya ágazati sportigazgatója a MOKSZ honlapján a következőképpen értékelte az Eb-szereplésünket.

– Ez egy minden szempontból nagyon különleges Európa-bajnokság volt. Hosszú évek óta ez volt a legeredményesebb kontinensbajnokságunk, hiszen minden számban döntőbe jutottak a versenyzőink, ráadásul a párosunk összetettben az ötödik helyen, jégtáncosaink pedig a tizedik helyen végeztek. A kűrprogramban előbbiek negyedikek, utóbbiak pedig kilencedikek lettek. A 2024-es Európa-bajnokságon mindkét számban – párosban és jégtáncban is – két-két párt indíthatunk. Ez hatalmas előrelépés, hiszen így még több magyar versenyző vehet részt a kontinensviadalon. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy jövőre összesen tíz versenyző képviselheti a magyar színeket, ez hatalmas dolog egy olyan kis országnak, mint amilyenek mi is vagyunk.

Legutóbb a 2008-as Eb-n volt a mostaninál jobb eredményünk, akkor a 2004-es Európa-bajnok Sebestyén Júlia a negyedik helyen végzett.

Vardanjan Gurgen kitért arra is, hogy az Eb-t vasárnap záró gálán a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosunk is felléphetett.

– Nagyon büszke vagyok, hogy a párosunk meghívást kapott az Európa-bajnokságot lezáró gálára, ez nem mindennapos dolog és nagyon hosszú ideje nem vett részt magyar versenyző az Eb-gálán. Ez örömmel tölt el, és a versenyzők is nagyon boldogok voltak. Akárcsak a versenyen, a gálán is megmutatták, hogy nem véletlenül végeztek az előkelő ötödik helyen. Programjukba is belevitték azokat az elemeket, melyeket már láthattunk tőlük, de a fények miatt jóval látványosabb lett a program. Remélem, hogy a jövőben egyre többször leszünk szereplői ezeknek az eseménynek – mondta el a MOKSZ műkorcsolya ágazati sportigazgatója.

Borítókép: Jégtáncban Szemko Danijil és új párja, Ignateva Mariia a tizedik helyen végzett (Forrás: MOKSZ)