Laidouni megszólalt, úgy tűnik, eldőlt a sorsa

A Ferencváros kezdi majd el a tavaszi meccsek sorát a labdarúgó NB I-ben, ugyanis a bajnoki címvédő zöld-fehérek az első teljes 2023-as forduló előtt, január 24-én pótolják a Zalaegerszeg elleni elmaradt meccsüket. A Fradi kerete eddig nem ment át jelentős változáson a téli átigazolási időszakban, s úgy tűnik, a jó vb-szereplése után távozónak tippelt tunéziai Aissa Laidouni marad a magyar bajnoknál.

Aissa Laidouni (fehérben) remekül játszott a világbajnokságon. Fotó: AFP/Adrian Dennis

Laidounit több klubbal is összeboronálták a zuhanyhíradóban, ezek közül az egyik a Celtic volt. A skót együttessel kapcsolatos híreket figyelő Celtic Way oldal szerint azonban eldőlt, hogy Laidouni nem lesz a klub játékosa, sőt az is, hogy marad a Ferencvárosban.