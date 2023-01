Tom Brady nélkül nincs rájátszás, még három hely kiadó

A Tampa Bay Buccaneers a rájátszás első fordulójában minden bizonnyal a Dallas Cowboys ellen játszik, amely ugyan 12-4-es mérleggel áll, de csak akkor nyerheti meg csoportját, ha a Philadelphia Eagles vasárnapi váratlan veresége után az utolsó körben is kikap.

Melyik csapatok juthatnak a rájátszásba?

Az NFC-ben már korábban biztosította helyét a rájátszásban a San Francisco 49ers és a Minnesota Vikings is, vasárnap pedig csatlakozott a rájátszásba hat év után visszatérő New York Giants is a sorhoz.

Az utolsó helyre három csapat pályázik, s ezek közül kettő, a Green Bay Packers és a Detroit Lions egymás ellen játszik az alapszakasz zárókörében, előbbi otthonában. Nem csak ezért jobb a Packers helyzete: a tavalyi alapszakaszgyőztes sorsa a saját kezében van, a Lionsnak viszont saját győzelme mellett a Seattle Seahawks vereségére is szüksége lenne a gyenge idény végére érő címvédő, a Los Angeles Rams ellen.

Az amerikai főcsoportban (AFC) még két hely is kiadó, s itt is lesz ki-ki meccs az utolsó körben. A jól hajrázó Jacksonville Jaguars átvette a vezetést a déli csoportban, de a floridai csapatnak magyar idő szerint vasárnap hajnalban (2.15, tv: Arena 4) le kell győznie a Tennessee Titanst is, hogy öt év után ismét rájátszásmeccset vívhasson.

A Buffalo Bills, a Kansas City Chiefs, a Cincinnati Bengals, a Baltimore Ravens és a Los Angeles Chargers már korábban bebiztosította helyét, a hetedik kiemelésre viszont még odaérhet a New England Patriots, a Miami Dolphins és a Pittsburgh Steelers is. Egyelőre előbbi áll bejutó helyen, viszont a Patriotsnak az utolsó körben a Billst kellene legyőznie, míg a Dolphinsra (New York Jets) és a Steelersre (Cleveland Browns) a rájátszásról biztosan lemaradó rivális vár. S ha mindhárom kandidáló vereséget szenved, akkor a Jaguars még veresége esetén is bejutna a playoffba.