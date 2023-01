Vitatott ítélet, sikeres bosszú és a nihil diadala

Az AFC utolsó kiemeléséért a New England Patriotsnak nyernie kellett volna a Buffalo Bills ellen. A mérkőzésen azonban a Bills két kirúgást is visszahordott touchdownra, s a másodikkal már döntő csapást mért a New Englandre.

Érzelmileg viszont az első számított többet a Buffalónak, ez ugyanis a legelső játékuk volt azóta, hogy csapattársuk szívrohamot kapott a pályán, nem csoda, hogy többen elérzékenyültek. Damar Hamlin állapota azóta javult, de továbbra is kritikus.

A Bills győzelmével a Miami Dolphins kapott esélyt. A harmadik számú irányítóval szenvedő csapat touchdown közelében sem járt, de a New York Jets ellen 11-6-ra így is győzött. Ahhoz azonban, hogy 2000 decembere óta először a rájátszásban is meccset nyerjen a Miami, biztos, hogy szükségük lenne egy jobb irányítóra.

A nemzeti főcsoportban (NFC) egy hely volt kiadó, viszont itt nem egy időben játszották a két sorsdöntő meccset. Először a Seattle Seahawks nagy nehezen, hosszabbítás után legyőzte a Los Angeles Ramst, ezzel eldőlt, hogy a Detroit Lions már nem juthat rájátszásba, a Seahawksnak pedig éppen a detroiti diadalt kellett kiszurkolnia.