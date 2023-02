A bajnokcsapat edzésein gyakran voltak kakaskodások

– Ez a számítása mennyire vált be?

– Az igazi különbséggel nem is Magyarországon találkoztam, hanem Hollandiában, amikor Ten Cate által kerültem a Bredához, Sok jó edzőm volt, mindegyiktől tudtam tanulni, de messze tőle a legtöbbet. Pedig nagyon nehéz volt vele együtt dolgozni, minden nap maximumot követelt, a legegyszerűbb feladatoknál is a tökéletes végrehajtást. Érdekes, hogy Magyarországon nem működött igazán a módszere, hiszen a bajnok MTK-t vette át, de nem tudott címet védeni. Breda után viszont Barcelonába került Frank Rijkaard pályaedzőjeként, majd volt az Ajaxban és a Chelsea-ben is, abban a közegben tudott kiteljesedni.

– A hollandiai évek előtt megjárta Belgiumot is. Milyen élmény volt a Geelnél töltött fél év?

– Nagyon jó első lépés volt, köztes állapot az akkori magyar viszonyok és a profizmus között. Télen kerültünk ki többen magyarok, akkoriban szó volt róla, hogy Várszegi Gábor megveszi a klubot, amely az utolsó helyen állt. Hamar éreztük a különbséget, jobb stadionokban, több néző előtt játszottunk, de az igazi kultúrsokk az utolsó fordulóban ért. Jó tavaszt produkáltunk, de olyan nagy volt a lemaradás, hogy az utolsó fordulóban a Club Brugge ellen is nyernünk kellett volna. Hazai pályán kikaptunk, ami azt jelentette, hogy kiesett a csapat, az emberek mégis felállva tapsoltak meg minket a lelátóról.

– A NAC Breda mennyiben jelentett előrelépést a belgiumi fél év után?

– Még magasabb színvonal, még több néző. A Breda most a másodosztályban szerepel, de a mai napig híres Hollandián belül arról, hogy ennél a csapatnál van a legjobb hangulat a hazai meccseken. Akkor éppen feljutott a csapat az élvonalba, ha volt egy jó becsúszó szerelés, azt is megünnepelték. Babos Gábor és az én leigazolásomhoz Henk ten Cate ragaszkodott, akinek a hatása a mai napig érezhető. Az akkori csapatkapitány, Alfred Schreuder az Ajax edzője volt, most a Leeds Unitednél is képben van. Arne Slot a Feyenoord vezetőedzője, Earnie Stewart most került a PSV-hez, előtte az amerikai szövetség sportigazgatója volt.

Az világ egyik legfurcsább nevű klubja A NAC Breda 1912-ben két klub egyesüléséből jött létre. A klub teljes neve: Nooit opgeven altijd doorzetten, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie Breda. Magyar fordításban: Soha ne add fel, mindig tarts ki (ez volt az egyik előd neve), Kellemes a szórakozásra, hasznos a relaxálásra (ez volt a második előd neve), Kombináció Breda.

– Segítette, hogy nem egyedüli magyar volt a Bredában?

– Valljuk meg őszintén, ha Hollandiában egy feljutó csapathoz érkezik két magyar, nem tör ki örömünnep, hogy biztos a bennmaradás. De sikerült ezt a hangulatot megváltoztatni a teljesítményünkkel, ráadásul egy évvel később csatlakozott hozzánk Pető Tamás, aki nekem már Újpesten is csapattársam volt, s a mai napig barátok vagyunk. Sokat tudtunk egymásnak segíteni.

– A legerősebb klub, amelyben játszott, a PSV Eindhoven volt. Pályára léphetett a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is, viszont kétszer is kölcsönadták. Mennyire pozitív az összkép, lehetett volna többet kihozni a legnagyobb lehetőségéből?

– Ahhoz hasonlítanám ezt, mint amikor egy hegymászó azon gondolkozik egész életében, hogy majd egy csúcsra, a legmagasabb pontra eljusson, mert onnan szép a kilátás. Én megfogtam annak a csúcsnak a szélét, de onnan lecsúszott a kezem. Fel tudtam kukucskálni, hogy itt tényleg minden nagyon szép, de ahhoz nem voltam elég jó, hogy igazán kiélvezzem, hogy huzamosabb ideig a legmagasabb szinten maradjak. Mert ez tényleg az volt, a kölcsönadásokat leszámítva ténylegesen másfél évet töltöttem a PSV-nél, az egyik idényben BL-elődöntőt játszott a csapat – akkor én félévkor hazajöttem Újpestre, a csoportkörben játszottam –, a másikban negyeddöntős. Az volt az elmúlt harminc év legerősebb PSV-je, azóta sem jutott el ilyen magasságokba a klub. Én mind a két sorozatnak tevékeny részese voltam, főleg a másodiknak.

A PSV 2007-ben az Arsenalt búcsúztatta a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, Fehér Csaba végigjátszotta a londoni visszavágót

– A magyar válogatott színeiben összesen negyvenegy mérkőzésen szerepelt. Melyik a legkedvesebb emlék?

– Mind a negyvenegy kedvenc. Ha mégis ki kell emelni egyet, akkor az a legelső. Bicskei Bertalan első meccse volt a válogatott élén, Bécsben nyertünk Ausztria ellen 3-2-re. Király Gábor is akkor debütált, tizenegyest védett. A lelátón szerintem hat-nyolc ezer magyar szurkoló volt. Maradandó emlék, de ez az összesre igaz. A válogatottban érzelmileg mind a sikerek, mind a kudarcok sokkal erősebb reakciót váltottak ki, mint a Bredában vagy a PSV-ben.

– Bredai csapattársa, Babos Gábor kint maradt Hollandiában, most is ott dolgozik. Önben is felmerült ez?

– Az utolsó hollandiai években a szerződéshosszabbítások tárgyalásai során mindig felmerült, hogy a játék befejeztével szeretnék-e ott dolgozni valamilyen pozícióban. Vonzó, kecsegtető lehetőség lett volna, ha csak a futballt nézzük, de engem úgy neveltek, és úgy élem az életemet, hogy a futballon kívül van más is. Akkoriban születtek a gyerekek, hozzájuk tartoznak nagyszülők is, akiknek jó, ha gyakrabban látják az unokákat, és ugyanez fordítva is igaz. Érzelmileg sokkal több minden kötött Magyarországhoz, ezért úgy döntöttünk, hogy hazajövünk.