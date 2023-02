A kilencedik emeleten érte őket, de túlélték a földrengést

Christian Atsu vasárnap még győztes gólt szerzett csapata, a török élvonalbeli Hatayspor bajnoki mérkőzésén, majd több társával egyetemben eltűnt. A története hétfőn bejárta a világsajtót, s estére szerencsére örömtelien végződött.

A Premier League-t, a Newcastle-t is megárt 65-szörös ghánai válogatott labdarúgó a Hataysport több játékosával és alkalmazottjával együtt tűnt el. Nem lelték a nyomát a sportigazgató Taner Savut, a középpályás Onur Ergün, valamint két védő, Kerim Alici és Burak Öksüz nyomást sem.

Hétfő este a portugál A Bola sportlap közölte: a romok alól Alici korábban a maga erejéből már kiszabadult, és estére a másik három labdarúgót is megtalálták, mindannyian életben vannak. A többiek állapotáról nem számolt be a portugál lap, Atsuról viszont azt írja, a jobb lába megsérült, továbbá légzési nehézségei is vannak, ezért a helyi kórházba szállították.

Egy ghánai sportújságíró, Saddick Addams a történtek részleteiről osztott meg korábban információkat. Twitter-bejegyzése alapján Atsuék épület kilencedik emeletén voltak a földrengés idéjén. Az épület összeomlott, mégis élve megúszták a katasztrófát.

