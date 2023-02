Alcaraz leborul a különleges engedélyre váró Djokovics előtt

Itt tartunk, Djokovics tehát a különleges amerikai elbánásban bízhat, ami, lássuk be, nem sok. Még ha talán Ukrajnából érkezne, de szerbként nincs túl sok esélye. Így egyelőre csak az biztos, hogy Djokovics legközelebb február 27-től Dubajban indul versenyen.

Alcaraz: Djokovics olyan, mint egy isten

Djokovics persze addig is elkerülhetetlenül szerepel a hírekben. Most éppen Carlos Alcaraz dicséretét zsebelheti be. A 19 éves spanyol tavaly megnyerte a US Opent, a világranglista élére állt, majd sérülés miatt kihagyta az Australian Opent. E héten Buenos Airesben tér vissza, s a torna előtt Djokovicsot méltatta.

– Nincsenek gyengeségei. Minden ütése csodálatos. Miként a fizikai és mentális állapota is csodálatos. Olyan, mint egy isten, lenyűgöző, hogy az évek során ugyanazon a szinten képes játszani, és a csúcson marad. Ez hihetetlenül nehéz feladat, amiért csodálom őt – méltatta Alcaraz a szerb klasszist, azt sem elhallgatva, az a célja, hogy visszavegye tőle az első helyet a világranglistán.

– Remekül érzem magam, teljesen felépültem. Hozzászoktam ahhoz, hogy a legjobb játékosokkal kell teniszeznem, szóval jelenleg jól érzem magam. Négy hónap kihagyás után persze nehéz ismét játszani, hát még megnyerni a tornát. Alig várom, hogy ismét meccset játszhassak – beszélt aztán önmagáról Alcaraz.

Borítókép: Carlos Alcaraz négy hónap kihagyás után tér vissza (Fotó: AFP)