Csak a keret lenne a Vidi kudarcainak az oka? Huszti és a segítője is csúsztat

Ricardo Moniz: Ma minden a helyére került A ZTE is gyengén kezdte az évet, de Ricardo Moniz szerint a mostani siker fordulópont lehet. – A 4. percben ért minket egy sokk, nagyon fontos volt, hogy akkor megőrizzük a hidegvérünket, és arra koncentráljunk, hogy jó focit játsszunk. A nagy változást az hozta, hogy Szendreit kiküldtük a bal szélre, Tajtit pedig előre hamis kilencesként, utóbbi a szezon talán legjobb játékát mutatta be ma. Ő húzta magával a csapatot, Németh, Szalay és Meshack is magára talált, és ki tudtunk egyenlíteni. Mocsinak is volt még helyzete, de 1-1-gyel zártuk az első félidőt. Szalay körülbelül hét hónapja gyakorol az ilyen szabadrúgásokra, mint amiből a második gólunk született, ez most meghozta a gyümölcsét. A korábbi meccseinken is megvoltak a helyzeteink, ma viszont minden a helyére került, a fiatal magyar játékosok is kezdenek beérni, ami nagy reményt ad a jövőre nézve.