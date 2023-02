Csercseszov elárulta, hogy mérges – ritkán hallunk tőle ilyen kifakadást

A Groupama Arénában lejátszott mérkőzést követően Sztanyiszlav Csercseszov a sajtótájékoztatón így értékelt:

– Megfelelően kezdtük a mérkőzést, gólt lőttünk, megvoltak a helyzeteink is, amelyekkel nem tudtunk élni. A második félidőre változtatásokat végeztünk, majd pontrúgásból kaptunk egy gólt. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a második helyezettel játszottunk. Amellett, hogy mi vagyunk a jobb csapat, néha ez benne van a futballban, de természetesen győzni szerettünk volna – értékelt a tréner, aki kérdésre válaszolva kijelentette: nem haragszik a csapatra. – Miért lennék mérges? 1-1-et játszottunk a mögöttünk álló csapattal. Azt játszottuk, amit szerettünk volna. Tizennégy ponttal vezetjük a bajnokságot, 24-én vár ránk a sorsolás az Európa-ligában. Ami miatt mérges lehetek, azok a sérülések, remélem, Vécsei Bálint állapota nem súlyos.

Csercseszov arról is beszélt, hogy hol tart a csapat az Európa-liga nyolcaddöntőjére való felkészülésben.

– A csapaton belül három olyan sérültünk van, aki be van nevezve az UEL-be, ez nem egyszerű helyzet. A helyükre lépő játékosoknak meg kell állniuk a helyüket, remélem, mire eljön a nyolcaddöntő ideje, mindenki azon a szinten lesz, ahol szeretnénk.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője így értékelt a rangadó lefújása után:

– Az első félidővel nem voltunk megelégedve, de főleg a mentális tényezőkre vezethető ez vissza. Sokaknak ez az első idénye az NB I-ben, így először is léptek pályára a Groupama Arénában, ahol sosem könnyű játszani. A Fradi minden tekintetben jobban játszott az első játékrészben, akár több gólt is szerezhettek volna. Ennek ellenére, aki azt gondolja, hogy kiabálás volt a szünetben, azt ki kell ábrándítsam, normális hangnemben megbeszéltük, mit kell tennünk. Szerkezeti változtatást hajtottunk végre, meg akartuk tartani elöl a labdákat, abból építkezve. Feljavult a játékunk, azt a KTE-t láttam ezt követően, melyet általában a bajnoki meccseken. A gólunk természetesen tudatos figura volt, melyet ebben az évben már aligha dobhatunk be újra, de sokat gyakoroltuk ezt a variációt, örülök, hogy gól lett belőle. Óriási bravúr, hogy két mérkőzésen négy pontot szereztünk a Ferencváros ellen.

Szabó István Forrás: Kecskemetite.hu

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszovnak pótolnia kell a sérülés miatt kieső játékosait (Forrás: Fradi.hu)