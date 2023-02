Erre nem számított a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt

Az NB I múlt heti 17. fordulójában a tabellán negyedik Puskás Akadémia vereséggel kezdte a szezont, Mezőkövesden 1-0-ra kapott ki, míg az utolsó helyen álló Vasas bravúros 0-0-s döntetlent ért el a listavezető Ferencváros ellen.

– Ellenfelünknek minden pont létfontosságú, így ellenünk is valószínűleg mélyen fog védekezni. A Fradi ellen megmutatta, hogy hátul stabil, sikerült elérnie döntetlent egy olyan pályán, amely minden vendégcsapatnak „forró”. Az angyalföldiek kerete bő, egyénileg is jó játékosaik vannak, szerintem 5–4–1-es felállásban játszanak ellenünk. Bárcsak tévednék, mert egy mélyen védekező csapat ellen nagyon nehéz játszani, most is biztosan kevesebb lesz a terünk, de azon dolgoztunk a héten, hogy ezt is meg tudjuk oldani – nyilatkozta a meccs előtt Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője.

Nos, a Vasas egyáltalán nem állt be védekezni, viszont már a 13. percben hátrányba került. A házigazda vezető gólját nagy védelmi hiba előzte meg, középen Hegedűs ügyetlenkedett, a labda pedig Otigbát is érintve Slagveer elé csorgott, aki tíz méterről a bal sarokba lőtt (1-0). A bekapott gól után az angyalföldiek, akiket jó néhány harsány szurkolójuk elkísért, még inkább csipkedték magukat, s volt, hogy a kapujuk elé szegezték a Puskást. A 29. percben egy szöglet után a hazai védelem sem volt a helyzet magaslatán, Otigba egy védő szorításában hat méterről lőhetett, de a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. Fordulás után három perc telt el, amikor a szünetben becserélt Ihrig-Farkas előtt adódott egyenlítési lehetőség, de egy kényszerítőzés után némileg kisodródva célozta meg a kaput, Tóth Balázs pedig jól zárta a szöget. Az 56. percben aztán kiegyenlített a Vasas: a jobb oldalon Ihrig-Farkas lefutotta Nagy Zsoltot, a centerezését pedig Berecz tíz méterről bevágta (1-1). A kifejezetten élénk iramú meccsen a folytatásban mindkét oldalon adódtak helyzetek, a vendégek előtt több. A 88. percben azonban a Puskás Akadémia állt közel ahhoz, hogy megnyerje a meccset, Favorov 20 méterről szabadrúgásból a jobb oldali kapufát találta el. Maradt az 1-1, ami igazságos, a Vasas meglepte a Puskás Akadémiát és Hornyák Zsoltot.

– Ez vereséggel felérő döntetlen. Nem érzem jónak a saját teljesítményemet sem – kommentálta a történteket a Puskás Akadémiából a válogatott Nagy Zsolt.

Az angyalföldiek pontszerzése azt jelenti, hogy elmozdultak a tabella utolsó helyéről, megelőzték a Honvédot, amely szombaton hazai pályán játszik a Kisvárdával.

NB I, 18. forduló:

Puskás Akadémia FC–Vasas FC 1-1 (1-0), Felcsút, 500 néző, v.: Vad II., gólszerzők: Slagveer (13.), illetve Berecz (56.)

szombaton játsszák:

Paksi FC–Kecskeméti TE 14.30

Budapest Honvéd–Kisvárda Master Good 17.00

MOL Fehérvár FC–Debreceni VSC 19.30

vasárnap játsszák:

ZTE FC–Mezőkövesd Zsóry FC 15.00

Ferencvárosi TC–Újpest FC 17.30

Az NB I állása:

1. Ferencváros 17 13 2 2 39-14 41 pont

2. Kecskemét 17 7 8 2 25-17 29

3. Kisvárda 17 7 5 5 29-31 26

4. Puskás Akadémia 18 6 8 4 23-20 26

5. Debrecen 17 6 5 6 30-27 23

6. ZTE 17 6 4 7 25-22 22

7. Paks 17 6 4 7 30-31 22

8. Fehérvár 17 5 4 8 21-25 19

9. Mezőkövesd 17 5 4 8 19-26 19

10. Újpest 17 5 4 8 21-30 19

11. Vasas 18 3 8 7 14-21 17

12. Honvéd 17 4 4 9 17-29 16