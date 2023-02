Fucsovics örül, hogy itthon van, újra a térképen érzi magát

Fucsovics Márton 2010-ben, tizennyolc évesen mutatkozott be a magyar Davis-kupa-csapatban. Akkoriban a férfitenisz-válogatott az euroafrikai zóna második csoportjában, az elittől távol szerepelt. Fucsovics hamar hazai éljátékossá nőtte ki magát, arra viszont sokat kellett várnia, hogy a későbbi generációból csatlakozzanak hozzá. Most végre biztató mélységet adnak a fiatalok a keretnek: az egyaránt huszonhárom éves Marozsán Fábián és Piros Zsombor top 200-as játékos, és a huszonnégy esztendős Valkusz Máté is közel ahhoz, hogy áttörje ezt a határt.

Balról jobbra: Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Valkusz Máté (Fotó: MTSZ/Völgyi Hajnalka)

– Jó csapatunk van, motivált fiatal játékosokkal, akik próbálnak odaérni a top 100-ba. Balázs Attila azért hiányzik a csapatból, hiszen ő az elmúlt időszak sikereiből, az oroszok és a belgák legyőzéséből kivette a részét – jellemezte lapunknak a jelenlegi keret erősségét Fucsovics Márton.

Balázs a régóta húzódó sérülése miatt nem állhat Nagy Zoltán szövetségi kapitány rendelkezésére. A két említett siker közül a 2017-es, az Oroszország elleni hosszú idő után újra világcsoportbeli tagságot ért a magyar csapatnak, a 2020-as, Belgiummal szemben elért győzelem pedig az új rendszerben Magyarország eddigi egyetlen világdöntős szereplését jelentette.