Háromszoros Európa-bajnok tornásznőnk meggyógyult, halmozná az érmeket

Hasfalsérüléséből felépülve túl van egészségügyi problémáin, és teljes erőbedobással készül az idei versenyszezonra a dunaújvárosiak háromszoros Európa-bajnok tornásza, Kovács Zsófia, aki a 2022-es müncheni Európa-bajnokságon ugrásban aranyérmes lett, talajon nyolcadik, egyéni összetettben kilencedik, míg csapatban a hetedik helyen végzett. A hazai Év sportolója választáson az Eb-ezüstérmes atléta, gátfutó Kozák Luca mögött a második helyen zárt.

Kovács Zsófia Münchenben a harmadik Eb-aranyérmét nyerte Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Azon a tavaly nyári Európa-bajnokságon több érmet is szerezhettem volna, s ugyan nem lehetek telhetetlen, van bennem némi hiányérzet így utólag. Idén az első nagy nemzetközi megméretés április közepén éppen az Európa-bajnokság lesz, amit nagyon várok, és remélem, hogy most több érmet, illetve először döntős helyet tudok majd szerezni. Úgy vélem, bennem van a jó szereplés. Idén az mindenképpen kedvező, hogy a vb-t majd ősszel rendezik meg, ez az év nem annyira erőltetett, mint a tavalyi esztendő volt – mondta el a 22 éves Kovács Zsófia, aki 2020-ban ugrásban és felemás korláton is aranyérmes volt a törökországi, mersini Eb-n. A kontinensbajnokságnak idén is Törökország ad otthon, de Antalya városa.