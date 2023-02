Hihetetlen, hogy mennyit keresnek az F1 tehetségtelen versenyzői

Ám mivel az apja, Lawrence Stroll az Aston Martin F1-es csapatának tulajdonosa, nincs veszélyben a helye. Az anyagiakkal pedig szintén nem lesz problémája, még ha elvileg idén csökkenni is fog az eddigi, bónuszokat, reklámbevételeket és egyéb juttatásokat nem tartalmazó évi tzímillió dolláros fizetése.

A dollármilliárdos üzletember, Michael Latifi is nagyban hozzájárult a csak a betétsorozatokban eredményes fia autós karrierjéhez, így Nicholas három szezont is eltölthetett az F1-ben. Ahhoz azonban nem volt elég a támogatása, hogy a Williams 2023-ban is megtartsa a kanadait. Latifi eddigi évi egymilliós fizetését, mostantól Logan Sargeantnek adja a Williams.

Amíg a milliós keresetek néhány évvel ezelőtt bőven elegek lettek volna a fizetési rangsor középmezőnyébe, addig idén az F1 történetében először mindenkinek a jövedelme eléri az egymilliót, miután az eddigi sereghajtó Cunoda Jukinak is megnőtt a fizetése – jegyezte meg a GPhírek.

Az elmúlt négy idény F1-es fizetései

2023-as évi fizetések (millió dollár):

Verstappen 55, Hamilton 34, Leclerc 24, Norris 20, Sainz 12, Pérez 10, Bottas 10, Russell 8, Ocon 6, Alonso 5, Gasly 5, Magnussen 5, Albon 3, Stroll 2, Hülkenberg 2, De Vries 2, Csou 2, Piastri 2, Cunoda 1, Sargeant 1.

2022-es évi fizetések (millió dollár):

Hamilton 40, Verstappen 35, Alonso 20, Norris 20, Vettel 15, Ricciardo 15, Leclerc 12, Sainz 10, Bottas 10, Stroll 10, Pérez 8, Magnussen 6, Russell 5, Ocon 5, Gasly 5, Albon 2, Csou 1, Schumacher 1, Latifi 1, Cunoda 0,75.

2021-es évi fizetések (millió dollár):

Hamilton 30, Verstappen 25, Alonso 20, Vettel 15, Ricciardo 15, Leclerc 12, Bottas 10, Sainz 10, Stroll 10, Raikkönen 10, Pérez 8, Norris 5, Ocon 5, Gasly 5, Giovinazzi 1, Schumacher 1, Mazepin 1, Latifi 1, Russell 1, Cunoda 0,5.

2020-as évi fizetések (millió dollár):

Hamilton 47, Vettel 35, Ricciardo 20, Verstappen 16, Bottas 9, Leclerc 9, Raikkönen 6, Sainz 4,5, Pérez 4, Ocon 4, Grosjean 2, Magnussen 2, Albon 2, Norris 1,5, Stroll 1,5, Gasly 1, Kvjat 0,75, Russell 0,75, Latifi 0,75, Giovinazzi 0,5.

