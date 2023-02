Hosszú Katinka rejtélyes orosz megfelelője összetört arccal mutatkozott

A 30 éves Julija Jefimovának az olimpiai arany nem jött össze, pedig az 50 méteres medencében hat vb-aranyérmet is nyert: a 200 méteres mellúszásban hármat (az egyiket a 2017-es budapesti vb-n), 100 mellen egy, 50 mellen két vb-aranya van. Jefimova már ott volt a 2008-as pekingi olimpián is, 16 évesen egy negyedik és két ötödik helyet könyvelhetett el. 2012-ben, Londonban egy bronzot, 2016-ban, Rióban két ezüstöt szerzett, 2021-ben, Tokióban viszont csak ötödik és hetedik helyet tudott felmutatni. Ugyanakkor érdekes a statisztika, hogy mely versenyzők úszták a legtöbb olimpiai döntőt ugyanabban a számban! (Bizony, a legjobbak között ott van Cseh László is.)

Jefimova négy olimpián ott volt a 100 mell döntjében

Julija Jefimova Tokióra így is készült:

World Champion Yuliya Efimova performs an impressive Medley Swimming workout on her kitchen counter 😃#Stayhome #Swimming



🎥Repost: Yuliya Efimova pic.twitter.com/tStxHFOONz — World Aquatics (@WorldAquatics) April 20, 2020

Sötét folt a pályafutásában, amikor 2014 januárjában kiderült, megbukott egy 2013. októberi doppingvizsgálaton, s 2013. október 31-től 2015. február 28-ig diszkvalifikálták. 2016-ban is volt egy „ügye”, de mivel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) abban az évben, január 1-jén vette fel a tiltólistára a meldonium nevű szert – ami egy szívgyógyszer –, s nem lehetett megállapítani, hogy a sportoló mikor élt vele, az újabb eltiltást megúszta.

Jefimova akkor már öt éve az Egyesült Államokban élt és készült, s azóta is ott él. Azt viszont, hogy látjuk-e még versenyezni, senki sem tudja. A sportolónő nem vonult vissza, tavaly azt mondta, hogy kis szünetet tart, de folytatja a pályafutását a párizsi olimpiáig. Ám arról nincs hír, hogy edzene is.

„Amikor a közösségi médiában Jefimova feltűnik egy medencénél, az a medence egy szálloda relaxációs területe” – jegyzi meg pikírten a Szport-Express orosz sportnapilap friss cikke.

Jefimováról a friss hír az, amit ő maga osztott meg az Instagram-oldalán, hogy Sun Valley üdülőközpontban snowboardozás közben nekiment egy fának, és csúnyán összetörte az arcát, a videón jól láthatók a vérrögök is. Ő azonban elintézte annyival, hogy „csak egy fa volt”.

Forrás: Instagram/pryanya93

Julija Jefimova a vérző orrát törölgette:

Párhuzam Jefimova és Hosszú Katinka között

A Szport-Express megkereste az Orosz Úszószövetség elnökét, az olimpiai bajnok Vlagyimir Szalnyikovot, aki Jefimova sérülését magánügyként kezeli, és fogalma sincs, hogy az úszónőnek mik a tervei, indul-e az orosz bajnokságon. De Szergej Csepik vezetőedző sem tud mit mondani. Mindez kísértetiesen hasonló a mi történetünkhöz Hosszú Katinkával, a Magyar Úszószövetség olimpiai bajnok elnökével, Wladár Sándorral és Sós Csaba szövetségi kapitánnyal. Ők sem igazán vannak képben háromszoros olimpiai bajnokunk határozott terveit illetően… Hosszú edzésmunkáját is rejtélyek övezik, bár a legfrisebb információk szerint, amit Wladár árult el, hamarosan edzeni megy a Kanári-szigetekre.

A Szport-Express cikkírója megjegyzi, mutatkozik esély arra, hogy az orosz sportolók (az egy éve zajló ukrajnai háború dacára – ami persze nincs benne a cikkben) ott lehetnek a 2024-es párizsi olimpián. Ám meglehet, hogy Julija Jefimovának már egészen más tervei vannak. De az biztosra vehető, hogy a klasszis megtalálja a számításait az életben.

S ezt mi is elmondhatjuk Hosszú Katinkáról.

Borítókép: Julija Jefimova, a mellúszás klasszisa (Forrás: Twitter/World Aquatic)