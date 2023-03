A bolgárok egyszer megbuktattak egy magyar szövetségi kapitányt is

– Azt már nem tudom, ki adta be a labdát, de arra emlékszem, hogy nem véletlenül mi, a két védő szereztük a két gólt – idézi fel a történteket. – A bolgárok nagyon figyeltek a csatárainkra, ezért kénytelenek voltunk mi is olykor felmenni a kapujuk elé, bár ez akkoriban egyáltalán nem volt szokás. A bolgár válogatott erős, jó testi felépítésű futballistákból állt, szerintem Európa középmezőnyébe tartozott akkor. Mi valóban jobbak voltunk, amit bizonyít az is, hogy a selejtezőkből eljutottunk az Európa-bajnokság négyes döntőjébe. Sajnos én megsérültem, ezért nem lehettem ott Németországban.

Érdekes módon a kilencvenes években, amikor Bulgária aranygenerációja a negyedik helyen zárta az 1994-es világbajnokságot az Egyesült Államokban, a két ország válogatottja nem találkozott egymással. Aztán Lothar Matthäus kapitánysága idején, 2005-ben két világbajnoki selejtezőn is összecsapott a magyar és a bolgár válogatott, és akkor ebből a párharcból is az ellenfél jött ki jobban. Az első mérkőzésre március 30-án a Szusza Ferenc Stadionban került sor.

Fotó: Nemzeti Sport

– Jó hangulatú meccs volt – mondja Torghelle Sándor, aki végigjátszotta azt a meccset. – Ők szereztek vezetést, mi egy pontrúgás után a végén egyenlítettünk Rajczi Péter góljával. Rendkívül kemények, sőt durvák voltak a bolgárok, jól összerugdostak. Vincze Ottótól éppen a napokban kaptam egy képet, amelyen látszik, hogy a lefújás után le kell fogni, mert számon akartam kérni a védőmön a rengeteg rúgást. A visszavágón ősszel simán kikaptunk 2-0-ra, a játékvezető sem volt velünk, engem ráadásul a hosszabbításban második sárga lappal ki is állított. Most nagyon remélem, hogy mi is simán nyerünk, papíron jobbak vagyunk, de az biztos, hogy jobban kell összpontosítani, mint az észtek ellen csütörtökön.

A magyar és a bolgár válogatott 2020 őszén találkozott legutóbb, akkor Marco Rossi csapata 3-1-re nyert, és ezzel nagy lépést tett az Európa-bajnokság felé. Most ugyanez a cél.

Borítókép: Torghelle Sándornak nincsenek jó emlékei a bolgárokról (Fotó: Nemzeti Sport)