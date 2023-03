Öngóllal, de megérdemelten nyert a Barcelona a Real otthonában

A Real 5-2-re nyert Liverpoolban a BL nyolcaddöntőjében, a legutóbbi meccsen 1-1-re végzett a városi rivális Atlético ellen. A Barcelonában sérülés miatt nem léphetett pályára, Lewandowski, Pedri és Dembele, a Realban Alaba és Mendy hiányzott.

A kezdőcsapatok:

Real Madrid: Courtois – Carvajl, Rüdiger, Militao, Nacho – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Vinícius Junior.

Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde – Kessie, Busquets, F. de Jong – Raphinha, Ferran Torres, Gavi.

Hatalmas helyzettel indult a meccs, Luka Modric száguldott a Barca kapuja felé, de a kiszorított helyzetből leadott lövése az oldalhálót találta el. Lendületven maradt a Real: Vinícius átívelte a labdán az ötös környékén helyezkedő Benzemának, a francia aranylabdás mellre vette azt, majd bebombázta a kapuba. Mindezt lesről tette, a játékvezető jogosan érvénytelenítette a találatot.

Benzema az első félidőben nem sokszor veszélyeztetett Fotó: AFP

Neheze tudott kiszabadulni a saját térfeléről a Barcelona, bő 20 perc telt el, amikor érdemben kimerészkedett a vendégcsapat, és ebből rögtön (kis VAR-ozás után) gól született. Camavinga veszítette el a labdát a saját térfelén, Kessié lépett ki a bal oldalon, a kapura lőtt labdáját pedig a kapuba ügyetlenkedte Militao.

A Barca Twitter-oldala Kessie-nek adta a gólt:

Kezdett kicsúszni az irányítás José Munuera játékvezető kezéből: a madridi szabálytalanságokat, Viniciust és Nachót lappal büntette, a másik oldalon Gavi megúszta ugyanezt, amikor lebirkózta Camavingát.

Ezért nehezen lehetett volna nem sárgát adni Viníciusnak:

"Vinicius vio la amarilla por una llave sobre De Jong en una jugada que parecía falta anterior del barcelonista. Se enfadó mucho el brasileño, que se llevó la tarjeta igual": así lo contó @rujilo en @marca #ElClásico de #CopaDelRey https://t.co/UsSKE0e1hu #RealMadridBarça pic.twitter.com/Ku7OEMed4o — MARCA (@marca) March 2, 2023

Sokkal többet birtokolta a labdát a Real, de végül kaput eltaláló lövés nélkül fejezte be az első félidőt.

Real-helyzettel folytatódott a meccs a második félidőben: Vinícius elől az utolsó pillanatban tudott menteni Araujo. Majd Ter Stegen ütötte el Vinícius bal oldali beadását Benzema elől. Nyomott a Real, de igazi gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A Barcelona-kontrákban mindig volt veszély. A 67. percben mindkét csapat cserélt: Ancelotti lehívta Nachót, kockáztatott, az ő helyére küldte be Rodrígót. Változtatott Xavi is: Raphinha helyett Ansu Fati érkezett a pályára.

A 72. percben hatalmas ziccert hagyott ki a vendégcsapat, Kessie a meccset is eldönthette volna: Ferran Torres okos előkészítése után tizenegy méterről középről laposan lőtt, de Ansu Fatit találta el. Kisvártatva újabb cserét hajtott végre a Real: Kroos helyére Tchouameni érkezett. Szűk tíz perccel a vége előtt Modric is elhagyta a pályát, Alvaro Rodríguez jött be az ő helyére. Xavi is cserélt: lehívta Franck Kessiét, Sergo Robertót küldte be a hajrára.

Az eredmény és a játék forgatókönyve nem változott, a Barcelona 1-0-ra nyert a Real Madrid ellen. A Real kapit eltaláló lövés nélkül fejezte be a meccset.

Király-kupa elődöntő, első mérkőzés: Real Madrid–Barcelona 0-1 (0-1), gólszerző: Militao (öngól, 26.) A visszavágót április 5-én játsszák.

Borítókép: A Barcelona örülhetett a végén a Bernabéuban (Fotó: AFP)