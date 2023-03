El Clásico: tartalékos Barcelona játszik Madridban

– Egyértelműen a Real a mérkőzés esélyese – próbálta levenni a terhet játékosairól a mérkőzés előtt Xavi. – A madridi csapat a La Ligában és a Bajnokok Ligájában is címvédő, mi még az építkezési fázisban tartunk. Ugyanakkor legutóbb megmutattuk, hogy tudunk problémákat okozni a madridiak­nak, és most is megpróbáljuk felvenni velük a versenyt.

Xavi azt is elárulta, hogy az ellenfélből melyik játékostól tart a legjobban.

Vinícius egyedül képes meccseket eldönteni. Kivételes képességű játékos, aki sok gólt szerez. Mindenképpen rajta kell tartanunk a szemünket, nagyon magas színvonalon játszik.

Xavi természetesen nem árulta el, hogy miként tervezi kivenni a játékból a szélvészgyors brazil támadót, ebbe már sok csapatnak beletört a bicskája. Annak viszont örülhet a katalán szakember, hogy a Király-kupa elődöntőjében, pláne hazai pályán a Real Madridon lehet nagyobb a nyomás.

Bár a királyi gárda sok fontosabb trófeát nyert meg az elmúlt években, a hazai kupasorozatban 2014 óta nem jött össze a végső győzelme, mindeközben a nagy rivális katalán csapat ötször is elhódította a trófeát. Ezt a sorozatot pedig semmiképpen sem engedné tovább duzzadni Carlo Ancelotti csapata.

Király-kupa, elődöntő, 1. mérkőzések Real Madrid–Barcelona 21.00 (tv: Sport 1) Osasuna–Athletic Bilbao 1-0

Borítókép: Carlo Ancelotti győzelmet vár csapatától (Fotó: NurPhoto via AFP/DAX IMAGES)