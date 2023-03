Sepsi OSK: a zöld asztalnál vereség, a zöld gyepen győzelem

Az előzmények óriási érdeklődést generáltak, így az idény első közel telt háza, több mint hatezer ember előtt játszhatott az OSK. A piros-fehér szurkolók között talán félszázan lehettek Craiováról érkezettek, bár a fegyelmi bizottság döntése értelmében a FCU szurkolói hat mérkőzésen nem jelenthetnek meg. Többen azonban így is belépőhöz jutottak, hogy klubszínek, illetve -jelképek nélkül, némán legyenek tanúik csapatuk megaláztatásnak.

Hogy Diószegi László klubelnök gyújtó hangú öltözői beszédének, a játékosoknak levetített motivációs videónak köszönhetően-e, tény, hogy a Sepsi OSK igencsak szerény tavaszi átlagát messze felülmúlva egyetlen pillanatra sem hagyott kétséget afelől, melyik a jobbik csapat. Cristiano Bergodi együttese már negyedóra elteltével 2-0-ra vezetett – a másodikat, Balașa tribünre tartó lövését a craiovai kapus ritkán látható mozdulattal paskolta saját kapujába –, a második félidő első perceiben pedig kialakította a zöldasztalos gólkülönbséget is meghaladó mértékű végeredményt. A vendégek tulajdonosa, a jogi útvesztőkben verhetetlennek bizonyuló Adrian Mititelu azonban ezt már nem láthatta, mivel már félidőben elhagyta a stadiont. Minden bizonnyal azzal a kenyérrel a csomagjában, amellyel Diószegi László ajándékozta meg a kezdés előtt.

– Ha a fegyelmi testületek előtt nem is, a pályán diadalmaskodott az igazság – fogalmazott a lefújás pillanatában Hadnagy Attila, a klub igazgatója. Valami hasonló igazságtétel érzete vehetett erőt a hazai játékosokon is, akik közül többen az utolsó sípszó után térdre rogyva köszönték meg az égieknek a párviadal végső kimenetelét. És ezúttal talán még a meccs utáni szokásos Székely himnusz is fennköltebben zengett a stadionban.

Folytatás hétvégén a bajnokság felsőházában, mindjárt a listavezető Farul, Gheorghe Hagi csapata otthonában. A Román-kupában pedig a negyeddöntő következik Székelyföld emblematikus csapata számára.

Borítókép: Volt mit ünnepelni a sepsiszentgyörgyieknek (Fotó: Sepsi OSK)