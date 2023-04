S hogy miért nem bajnoki döntő a mai? A vesztett pontok tekintetében egyenlően áll a két fél, miután tavaly decemberben az Elek Gyula Arénában a Fradi hat góllal, 32-26-ra legyőzte az ETO-t, ám azóta a DVSC és a Mosonmagyaróvár elleni döntetlennel „utolérte” ebben a mutatóban riválisát. Azaz a Győrnek nem kell „nagyon”, legalább hat, de inkább hét góllal nyernie, a minimális gólkülönbségű sikerrel is eléri a célját. Nem beszélve arról, hogy az FTC-re még vár egy debreceni fellépés, és a népligeti döntetlen után egyáltalán nem magától értetődő, hogy a Fradi idegenben legyőzi a DVSC-t.

Lekics decemberben négy gólt szerzett a Győr ellen Fotó: Fradi.hu

A két csapat legutóbbi három meccsét (két bajnoki, egy kupadöntő) a Fradi nyerte, de a Győrrel 2013-ban Bajnokok Ligáját nyert, a szezon előtt a Ferencvároshoz igazoló szerb irányító Andrea Lekics szerint ebből felesleges kiindulni. –

A két csapat tökéletesen ismeri egymást, ahogy mondani szokták, legfeljebb az apró részletekkel lehet meglepni az ellenfelet. Én nem árulom el, hogy mivel készülünk, a pályán majd úgyis kiderül minden. A védekezés és a támadás közötti gyors, zavartalan átmenet a Győr egyik erőssége, erre nagyon oda kell figyelnünk

– mondta a szerb klasszis.

Lekics kiemelte, hogy a győri átlövők, Ana Gros vagy éppen a több poszton is kiemelkedő játékra képes Estelle Nze Minko is nagyon veszélyes. –

A tavaly őszihez képest változott az ETO kerete: visszatért a szülési szabadságáról Kari Brattset, és Amandine Leynaud is ott lesz a csapatban

– folytatta a szerb klasszis.

A Fradi játékosai közül Tomori Zsuzsanna mellett Lekics is játszott korábban az ETO-ban. Két szezont töltött Győrben, és nem haraggal vált el a klubtól.

– A két szezon valamennyi pillanata kedves a számomra. Mind közül kiemelkedik a 2013-as Bajnokok Ligája-győzelem, a klub első sikere a BL-ben. Megtiszteltetésnek vettem, hogy ott lehettem akkor. Görbicz Anitáv is öröm volt együtt játszani, később persze ellenfélként is sokat találkoztunk. Ő már kétgyermekes anyuka, sok boldogságot kívánok neki ezúton is – mondta a korábban az Év játékosának is megválasztott szerb játékos. Lekics aláhúzta, nem számít a két csapat játékoskerete közötti különbség, a derbi a harcról szól, az a csapat nyer, amelyik jobban akarja a sikert.

A mérkőzésre minden jegy elkelt, telt ház, 5500 néző előtt játszanak a csapatok az Audi Arénában.

Martín–Elek párharc újratöltve

A két csapat edzője, Ambros Martín és Elek Gábor kapcsolatára a szakmai és a hangulati hullámzás egyaránt jellemző. Korábban társ szövetségi kapitány volt a két szakember, a két klub közötti évtizedekre visszatekintő, komoly rivalizálás ellenére kiegyensúlyozott volt a kapcsolatuk. Martín 2016-ban elvállalta a román válogatott szövetségi kapitányi posztját, majd a Győrből való távozása után az orosz Rosztov Don együttesénél, és az orosz válogatottnál is dolgozott. A győri visszatérése után a két csapat első népligeti meccsén kis híján egymásnak ugrott a két edző.

Azóta rendezték egymással a kapcsolatukat, de nem olyan felhőtlen a kapcsolatuk, mint régebben.

Játékosvándorlás Budapest és Győr között

A címvédő Győr jelenlegi keretéből három szélső is a Ferencvárosból szerződött a Kisalföldre: Schatzl Nadine, Győri-Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya korábban éveket töltött a fővárosban. Igaz, Schatzl győri nevelésű játékosnak számít. Háfra Noémi a Fradiban robbant be, és Budapestről szerződött az ETO-hoz. Ő jelenleg a dániai kölcsönszerződése felbontása után itthon folytatja a sérülése utáni rehabilitációt. A mai résztvevők közül egy játékos mondatja el magáról, hogy mindkét klubban két időszakot töltött: Tomori Zsuzsanna 2007-től 2010-ig az ETO, majd 2010-től 2015-ig a Ferencváros, majd 2015-től 2019-ig újra a Győr, és 2022 nyara óta újra az FTC kézilabdázója.