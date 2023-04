A klublegenda odaszúrt: régen még értelmes döntéseket hoztak a Chelsea-nél

– Bárki legyen is az edző, nehéz feladat előtt áll, ha harminc játékost kell irányítania az öltözőben. Összehasonlítva az Abramovics-érával, akkoriban is rengeteg játékost igazolt a klub, de nagyon intelligens döntéseket hoztak. Elég megemlítenünk Petr Cech, Andrij Sevcsenko, Michael Essien, Didier Drogba, Florent Malouda leigazolását, de még sokáig sorolhatnánk a neveket. Akkor az volt a cél, hogy címeket nyerjünk, és ehhez olyan játékosokat válogattak össze, akiknek már volt némi tapasztalatuk. Most olyanokra lenne szüksége a csapatnak, akik felelősséget vállalnak – húzta alá az elefántcsontparti.

A Bajnokok Ligájától való búcsú után (a Real Madrid 4-0-s összesítéssel ejtette ki a Chelsea-t a negyeddöntőben) a megbízott edző, Frank Lampard a csalódást keltő idényről elmondta, a klub most a változások időszakát éli, ezután újra a sikerek útjára lép.

– Az emberek nagy feneket kerítenek ennek a szezonnak, mert a Chelsea korábban rendkívüli sikereket ért el. De a valóság az, hogy idővel visszatér a klubot megillető helyre – bizakodott a londoniak ikonja.

Borítókép: Didier Drogba 2022 áprilisában (Fotó: AFP/ISSOUF SANOGO)