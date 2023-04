A Puskás edzője megmondta: „Akkor felállok és hazamegyek!”

Rossz passzban volt a Puskás Akadémia a debreceni rangadó előtt, hiszen a legutóbbi három tétmeccsén nyeretlen maradt, kétszer ki is kapott, így a Magyar Kupaából is kiesett az elődöntőben. Meg is indultak a pletykák a sajtóban a Sportal információja alapján, miszerint a felcsúti Kovács Zoltán személyében új sportigazgatót, Szergej Kuznyecov személyében pedig új vezetőedzőt tervez szerződtetni. Hornyák jelenleg a legrégebb óta hivatalban lévő vezetőpedző az NB I-ben, három éve és kilenc hónapja irányítja az együttest, mögötte a második helyen a kecskeméti Szabó István következik kevesebb mint két évvel.

Varga Kevin tizenegyes helyett sárga lapot kapott. Fotó: Nemzeti Sport

– Szerintem a sajtó túlzásba vitte azt, hogy feszültség van nálunk, nem is értem a dolgot – reagált Hornyák a debreceni győzelem után az M4 Sport kamerája előtt. – Egy szerencsétlen öngóllal estünk ki a kupából, a KTE jobb volt ellenünk, de ott ha Plsek kapufája bemegy az első percben, akkor teljesen más a mérkőzés. Akkor beszéljünk hullámvölgyről, ha lesz zsinórban öt vesztes meccsünk, akkor felállok és hazamegyek, de amíg van esély, addig küzdeni fogok tovább én is és a csapatom is. Ironikusan azt is mondhatnám, hogy minden héten Debrecenbe kell jönni játszani, és akkor minden rendben lesz.

Magáról a meccsről azt mondta Hornyák, hogy szerinte a csapata megérdemelt győzelmet aratott, egyértelműen jobb volt, mint a DVSC: – Örülök a csapatomnak, megmutatta, hogy tud futballozni. Beszéltünk arról, hogy ebből a gödörből ki kell másznunk, ez nem tudás, hanem az akarat és a hozzáállás kérdése volt. Ma láttuk, Szolnoki hogyan küzd a pályán, ez hiányzott például a Kecskemét ellen. A küzdőszellem ma megvolt és a minőség is.

Nem foglalkozik azzal, amit nem befolyásolhat

Nem osztotta Hornyák véleményét a Debrecen vezetőedzője, Srdjan Blagojevic, akinek a csapata két győztes bajnoki után kapott ki újra, hazai pályán pedig az utóbbi időben siralmas a teljesítményük, hiszen a legutóbbi öt debreceni tétmeccséből már négyet elveszítettek (egyedül a szinte már biztos kieső Vasast győzték le otthon február közepe óta).

– Nem érdemeltünk vereséget a teljesítményünk alapján, az eddigi legjobb játékunkat nyújtva kaptunk ki – jelentette ki Blagojevic, aki Ferenczi piros lapjáról és Varga Kevin VAR-ítélettel visszavont tizenegyeséről sem akart beszélni, amely az egyenlítést jelenthette volna a csapatának. – Nem tudok semmit mondani a piros lapról, nem kommentálom azokat a dolgokat, amikre nincs befolyásom. Összességében egy izgalmas mérkőzés volt, nagyon jó ellenféllel álltunk ma szemben. Jól játszottunk, mi diktáltuk a tempót, de az ellenfél is nagyon veszélyes volt, főleg a kontrákkal, illetve az átmenetek során is jól támadtak. Sajnos nem sikerült gólt szereznünk, pedig nagyon sok helyzetünk volt, az utolsó pillanatban pedig az ellenfélnek sikerült betalálnia. Nehéz most mit mondani, de a fiúknak is mondtam, hogy nagyon büszke vagyok rájuk.

A Debrecen a negyedik, a Puskás az ötödik az NB I-ben jelenleg, mindkét csapatnak 40 pontja van. Hátulról ebben a fordulóban nem előzheti meg őket senki, ugyanakkor a harmadik Paks növelheti velük szemben a jelenlegi egypontos előnyét.

NB I, 27. forduló

Pénteken játszották

Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-0), Nagyerdei Stadion, 3726 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Zahedi (94.). Kiállítva: Ferenczi (Debrecen, 88.)

Szombat

Kecskemét–ZTE 14.30

Mezőkövesd–Vasas 17.00

Ferencváros–Honvéd 19.30

Vasárnap

Kisvárda–Fehérvár 15.30

Újpest–Paks 18.00

Borítókép: Hornyák Zsolt nem félti az állását Felcsúton (Fotó: Katona Tibor/MTI)