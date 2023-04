Az MTK mélyponton, edzője jó katonákat keres a váratlan rangadóra

Márciusban senki sem gondolta, hogy lesz még a feljutás szempontjából fontos rangadó a labdarúgó NB II-ben. Az MTK akkor legyőzte a Diósgyőrt, élre állt a tabellán, s úgy tűnt, a két, feljutásra eleve legesélyesebbnek tartott csapat kényelmesen, kéz a kézben kerül vissza az élvonalba. A DVTK azóta be is biztosította a feljutását, az MTK viszont gödörbe került, s most váratlanul az Ajka elleni meccséből lett rangadó.

Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)

Az MTK ugyanis, amely Horváth Dávid irányításával az első tizenhét bajnokiján veretlen maradt az idényben, a legutóbbi négy találkozóját kivétel nélkül elveszítette: a Haladás, a Siófok, a Soroksár és a Tiszakécske is legyőzte a kék-fehéreket.