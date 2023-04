Az oroszok háromszoros Európa-bajnoka is bekerült a magyar Eb-csapatba

A hivatalos döntési mechanizmus szerint a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai bizottságának javaslatát az intézőbizottság elfogadta, így alakult ki az április 17. és 23. közötti zágrábi Európa-bajnokságon induló csapat összetétele. A három szakágban összesen 23 birkózó képviseli majd a színeinket, hat hölgy, nyolc szabad- és kilenc kötöttfogású. A nőknél először lép magyar válogatott mezben a szőnyegre az oroszként háromszoros Eb-győztes Orsós Sztálvira. Ott van a szabadfogású keretben a korábban honosított, címvédő, kétszeres vb-bronzérmes, olimpiai ötödik helyezett Muszukajev Iszmail is. A kötöttfogásúaknál is szerepel egy címvédő, Fritsch Róbert, 67 kilóban a tavalyi Eb-2. Váncza István sérülés miatt hiányzik majd. A 60, a 87 és a 97 kilóban is válogató döntött a résztvevő személyéről Torba Erik, Takács István és a két súlycsoportot felugró Lévai Tamás javára.

Orsós Sztálvira a sportág nagy egyénisége. Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója – aki versenyzőként kétszeres vb- és Eb-győztes, olimpiai 5. helyezett – röviden így beszélt az elvárásairól:

– Örülnénk annak, ha ugyanolyan jól sikerülne a zágrábi Európa-bajnokság, mint a tavalyi budapesti, amelyen kilenc érmet, közte két aranyat nyert a csapat. Bízom abban, hogy ezúttal is lesz legalább egy bajnokunk, annak nagyon örülnénk. Alapvetően mindhárom szakágtól várom az érmeket, összességében a hat-hét dobogós helyezés reális lehet.