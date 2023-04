Cristiano Ronaldo ezzel összetörte a róla szőtt képet

Mint arról beszámoltunk, a napokban újabb csalódás érte Cristiano Ronaldót Szaúd-Arábiában. A portugál sztárfutballista csapata, az al-Nasszr az elődöntőben kiesett a Király-kupából, miután hétfőn hazai pályán 1-0-ra kikapott az al-Vehdától. Ronaldo természetesen dühös volt a vereség miatt, és mérgében még a győztes fél egyik labdarúgójának az estéjét is elrontotta. Némiképp legalábbis.

A meccs hőse, a mindent eldöntő gól szerzője, Jean-David Beauguel-nek ugyanis kétszeresen is különleges estéje volt. Amellett, hogy csapata győzött, a 31 éves francia csatár végre találkozhatott példaképével, Cristiano Ronaldóval. Életre szóló élményt remélt Beauguel, ehelyett azonban keserű szájízzel gondol vissza az idoljával eltöltött néhány pillanatra, mert az ötszörös aranylabdás játékos viselkedése felháborította őt.

– Egy kicsit csalódott voltam. A mérkőzés végén odamentem hozzá, elmondtam neki, hogy nagy rajongója vagyok, és elkértem a mezét. Kezet rázott velem, de még csak nem is nézett a szemembe, elutasítóan viselkedett. Én nem szóltam semmit, mert úgy nőttem fel, hogy őt figyeltem. Emlékszem rá, hogy az egyetemi éveim alatt végig videókat néztem róla. Megértem, hogy csalódott volt a vereség miatt, hiszen dúl benne a versenyszellem, de nagyon meglepett a viselkedése. Már azelőtt a pályán is meglehetősen dühös volt, ordibált a csapattársaival – idézte fel a támadó a L'Equipe-nek.

Most csalódást okozott, de Ronaldo jelenléte hasznot hozhat

Beauguel azt viszont nem tagadta, Ronaldo Szaúd-Arábiába való igazolása sok pozitívummal jár a bajnokságot tekintve.

– Minden bizonnyal pénzügyi szempontból is jól jártak azzal, hogy igazolt, de ezenkívül is sokat jelent a jelenléte a szaúdi futballnak. A szaúdiak imádják a labdarúgást. Az ő megérkezte talán arra inspirálhat más játékosokat is, hogy itt akarjanak játszani. Ezáltal pedig fejlődhet itt a labdarúgás – tekintett a jövőbe az al-Vehda játékosa.

