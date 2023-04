Csoboth Kevin parádézott, de megizzadt a győzelemért az Újpest

A két csapat roppant érdekes első félidőt játszott egymással. Először a ZTE hagyott ki nagy ziccert, a 9. percben Lesjak egy méterről a kapust találta el, majd az Újpest két perccel később Mudrinszki révén hibázott el komoly gólszerzési lehetőséget. A 30. percben pedig Croizet passza után Goure a jobb oldalon lerázta magáról Gergényit, és jobbal remekül tálalt Csoboth Kevin elé, aki ballal a jobb felsőbe lőtt az ötös bal sarkáról – 1-0.

Ezután nem mindennapos események zajlottak le a vendégek kapuja előtt. A 33. percben Csoboth kicselezte a tizenhatoson belül Kovácsot, majd elesett. Káprály Mihály játékvezető továbbot intett, ám a VAR figyelmeztetésére megnézte az esetet, és nagyon helyesen tizenegyest ítélt. Petrus Boumal állt a labda mögé, a jobb alsó sarkot célozta meg, ám Demjén Petrik nagyot vetődve védett. Korán ünnepeltek a zalaegerszegiek, mert egy védőjük a megengedettnél jóval előbb futott be a vonalon túlra, ezért Káprály megismételtette a tizenegyest. Ismét Petrus Boumal vállalta, és most a jobb kapufa mellé lőtt – kettőből egyet sem tudott értékesíteni…

Fotó: Nemzeti Sport

A fordulás után viszont összejött a második újpesti gól, a 47. percben Nikolics kirúgásával Csoboth iramodhatott meg, kicselezte Kovácsot, majd kicsit balról, az ötös sarkának a közeléből a kilépő Demjén alatt a kapuba gurította a labdát – 2-0. Csoboth Kevin eddig lőtt két gólt és kiharcolt egy tizenegyest, nemrég bemutatkozhatott a válogatottban is – nincsenek rossz napjai a csatárnak.

A hazai csapat kisvártatva a keresztlécet is eltalálta, ami jelezte, a lilák ekkor uralták a meccset. Senki sem sejthette, hogy hirtelen nagy fordulat következik be, de bekövetkezett. Az Újpest először elveszítette Yohan Croizet-t, aki júliusban sérült meg, most volt újra először kezdő, és a 60. percben le kellett támogatni, a műtött térdét fájlalta. Három perccel később balról adott Gergényi, középen ide-oda pattogott labda, végül Ikoba fejelt bele, a menteni igyekvő Anculasz még beleért, de róla a kapuba vágódott a labda – 2-1. A 67. percben pedig Kovács a felezővonalnál szerelte Baumalt, Meshack lódult meg vele középen, kicsit jobbra, a tizenhatoson belül csinált befelé egy cselt, majd 10 méterről visszarúgta a labdát a kapu bal oldalába – 2-2.

A lélektani előny a vendégekhez került, mégis, az Újpest vezetett újra, ráadásul nem mindennapos góllal: a 75. percben Mörschel szöktette nagyszerűen Csobothot, Demjén a tizenhatos vonala mögül akart felszabadítani, de éppen a rátámadó csatért találta el, akinek a combjáról az üres kapuba gurult a labda – 3-2. Mesterhármas! A hátralévő negyedórán próbálkozott a ZTE az egyenlítéssel, de ez nem jött össze, így a lilák tettek egy nagy lépést a kiesőzónától.

NB I, 25. forduló Szombat Kisvárda–Puskás Akadémia 2-0 (1-0), Kisvárda, Várketi Stadion, 1768 néző, jv.: Erdőss. Gólszerző: Szpaszics (31., 61.) Újpest–Zalaegerszeg 3-2 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, 3338 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Csoboth (30., 47., 75.), illetve Anculasz (öngól, 63.), Meshack (67.) Bp. Honvéd–Paks 19.30 (tv.: M4 Sport) Vasárnap Kecskemét–Mezőkövesd 14.15 (tv.: M4 Sport +) Ferencváros–Mol Fehérvár 16.30 (tv.: M4 Sport) Debrecen–Vasas 19.00 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Csoboth Kevin mesterhármasával nyert az Újpest (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)