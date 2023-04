Djokovics és Nadal Roland Garros-indulása is veszélyben lehet

– Mindig is kicsit ilyen volt a kezdet. Rossz rajt után jöttek a jobb meccsek, remélhetőleg most is így lesz. Még több hetem van edzeni és játszani a Roland Garrosig, nem titok, hogy azon a versenyen szeretném a legjobbamat nyújtani – fogalmazott Djokovics, s van alapja a mondandójának: Monte-Carlóban 2015 óta nem jutott el még az elődöntőig sem, a két Roland Garros-győzelmének évében, azaz 2016-ban és 2021-ben sem szerepelt jobban a hercegségben, mint idén.

Milyen súlyos Djokovics sérülése?

Ami mégis aggasztó a szerb számára, hogy fizikális problémái akadtak Banja Lukában.

– Messze a kívánt szint alatt teljesítettem, fizikailag nem éreztem jól magam a pályán. Lassúak voltak a lábaim – mondta a Lajovics elleni vereség után Djokovics, aki ráadásul a könyökével is bajlódik, s mindez a madridi részvétel lemondásához vezetett.

Mégis meglepő lenne, ha a szerb teniszező a párizsi Grand Slam-tornát is kihagyná, emlékezhetünk, hogy az Australian Open elején is sérüléssel küzdött. Edzője, Goran Ivanisevic szerint a teniszezők döntő többsége visszalépett volna a versenytől, Djokovics azonban átküzdötte magát a legnehezebb napokon, és végül megnyerte a trófeát.