Tuchel már egyszer összetörte Guardiola álmát, most újra erre készül

Pep Guardiola a Manchester City vezetőedzőjeként immáron hetedik éve vadászik az európai klubfutball legbecsesebb trófeájára, de mindhiába. Az a szégyen egyszer sem esett meg a csapatával, hogy ne jutott volna tovább a kieséses szakaszba, a fináléban viszont csak egyszer szerepeltek (2020/21), miközben legtöbbször a negyeddöntőben véreztek el. Most éppen ezt a lépcsőfokot kellene megugraniuk az égszínkékeknek, akikre az eddigi legnehezebb feladatuk vár a Bayern Münchenben. A City eddig három döntetlen mellett veretlenül menetelt a Bajnokok Ligájában, és a legjobb tizenhat között mészárlást rendezett, Erling Haaland vezetésével 8-1-es összesítéssel búcsúztatta az RB Leipziget.

A norvég csodacsatár képességeire ezúttal is nagy szükségük lesz az angoloknak, de Haaland már számtalan alkalommal bizonyította, hogy lehet rá számítani. Ezt talán az alábbi statisztika bizonyítja a leginkább: a 22 éves támadó egymaga több gólt szerzett (30) az angol bajnokságban, mint a Premier League nyolc klubja…

A Bayern Münchenből egy játékost nem tudunk így kiemelni, de a csapat összteljesítménye idén legalább ilyen lehengerlő a BL-ben. A németek annak ellenére is megnyerték az eddigi minden mérkőzésüket, hogy már a Barcelonával, az Interrel és a Paris Saint-Germainnel is szembe kellett nézniük. A bajorok a közelmúltban edzőváltáson estek át, az új mesterük, Thomas Tuchel pedig megnyerő statisztikákkal rendelkezik Guardiolával szemben: a katalán agytröszt különböző csapataival legalább tíz alkalommal megküzdő trénerek közül csak Jürgen Klopp szerzett több pontot Tuchelnél Guardiola ellen. Az ominózus BL-döntőn is éppen Tuchel vezette a Chelsea-t, amely megakadályozta, hogy a Cityt megkoronázzák. Guardiola nem neheztel kollégájára emiatt.

– Élénken él bennem az a nap, de nem fűt bosszúvágy. A játék része, hogy egyszer nyerünk, máskor veszítünk – elmélkedett a katalán szakember, akinek az az álma, hogy újra felemelhesse a BL-serleget. Azzal azonban Guardiola is tisztában van, hogy Tuchel ismét megnehezítheti a dolgát. – Rendkívül kreatív edzőről van szó, aki mindig jó kapcsolatot ápol a játékosaival. Kiválóan szerepelt Dortmundban, Párizsban és Londonban is. Három-négy meccset láthattunk, amikor ő irányította a Bayern Münchent. Talán most valami újítással fog próbálkozni. Mindenképp nehéz lesz, mert minden szekcióban remek játékosokkal rendelkezik a Bayern, megtiszteltetés ilyen topcsapat ellen játszani. Tökéletesen próbálunk majd teljesíteni ellene, hogy jó eredményt érjünk el – tette hozzá a Barcelonával és a Bayern Münchennel Bajnokok Ligája-győztes mester, aki kedden Phil Fodent kénytelen nélkülözni. A Bayern oldalán több a hiányzó, Eric Maxim Choupo-Moting, Lucas Hernández és Manuel Neuer is sérült.