Hosszú testvérháború dúl Romániában a nagy múltú Csillagért

A Steaua-polémia a 2000-es évek elején kezdődött, miután George Becali tulajdonába került a román futball legfényesebb csillaga – a Steaua ugyanis csillagot jelent. A szélsőséges megnyilvánulásairól elhíresült üzletember 2003-ban vásárolta be magát a futballcsapatba, amikor az már a CSA Steaua katonai sportklubtól függetlenül működött. A fura helyzetet az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyomásgyakorlása generálta, amelynek hatására a szakosztályt 1998-ban kiszervezték az állami, azaz a védelmi minisztériumi tulajdonából.

A csapat a továbbiakban koncesszióban használhatta a márkanevet, ám a laza szálakkal még mindig a katonasághoz kötődő klub hiányos menedzselése fokozatosan csődközeli állapotba sodorta az 1986-os BEK-győztes csapat utódját.

Ekkor lépett színre az 1989-es romániai fordulat utáni vadkeleti állapotokat meglovagoló, elsősorban törökországi áruk importjából meggazdagodó Becali, aki nem sokkal később épp a védelmi minisztériummal közös ingatlanügyletek révén vált dúsgazdaggá.

A többségi, majd rövidesen kizárólagos tulajdonossá váló Becali azonban nem egyezett ki az anyaklubbal, a CSA pedig 2011-ben több fronton is zajló háborút indított a „betolakodó” ellen. Bírósági úton elérték, hogy Becali csapata ne használhassa a Steaua márkanevet, amelyet jogerősen a katonai sportklubnak ítéltek oda, ezért az „új” Steaua 2017 óta FCSB néven szerepel. Időközben a CSA újraalapította a labdarúgócsapatát, amely bírósági úton visszaköveteli az 1947 óta létező klub dicsőséglistáját is. A szimbolikus vitrint egyébként jelenleg az UEFA és a román Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) is az FCSB-nek tulajdonítja – benne a 26 román bajnoki címet és az 1986-os BEK-győzelmet is.

Az 1986-os BEK-győztes Steaua. Forrás: Fototeca online a comunismului românesc

Utóbbi perben egy 2019-es döntéssel a bukaresti törvényszék alapfokon a CSA Steauának ítélte a klub 1947 és 2003 közötti dicsőséglistáját. Becaliék megfellebbezték a döntést, a táblabíróság pedig annyiban változtatott az ítéleten, hogy elvette a CSA-tól az 1998 és 2003 közötti dicsőséglistát, amelynek ma gyakorlatilag nincs tulajdonosa. A FCSB a legfelsőbb bírósághoz fordult, ahol eredménnyel járt, az ítélet értelmében ugyanis a táblabíróságnak újra kell tárgyalnia az ügyet, azaz az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezést.

A régóta húzódó vita a szurkolókat, illetve a neves klub egykori sportolóit, labdarúgóit is megosztja. Sokan ma is Steauának nevezik az FCSB-t, hiszen ez a csapat játszik a legjobbak között meg a nemzetközi kupákban. Az egykori, többek között Bölöni László nevével is fémjelzett sztárcsapat tagjai közül Becalinak csak a sevillai tizenegyesölő Helmuth Duckadamot sikerült ideig-óráig maga mellé állítania, a többiek vagy semlegesek maradtak, vagy a katonaklub kötelekében dolgoztak, dolgoznak.

Egy jelenet az FCSB és a Sepsi mérkőzéséből. Fotó: Nemzeti Sport/Manases Sándor

És akkor itt van az újabb megosztó fejlemény, a CSA Steaua élvonalba jutását segíteni kívánó törvénymódosítási kezdeményezés. Jelen állás szerint – mint jeleztük, az állami tulajdonban lévő klubok élvonalbeli szereplését tiltja a sporttörvény – az együttes nem juthat fel az élvonalba, ám a Steaua támogatói reménykednek a vonatkozó jogszabály módosításában vagy abban, hogy a védelmi minisztérium lemond többségi tulajdonjogáról.

Ezek közül valamelyik előbb-utóbb be is következik, ám az új játékszabályok valószínűsíthetően leghamarabb a 2023–2024-es idénytől lépnek érvénybe. Bárhogy is legyen, az ügyre már a magyar érzelmű szurkolók sem tekinthetnek a „repülőből”, hiszen a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda révén immár a Székelyföld is fajsúlyos szereplője a román labdarúgás két legmagasabb minőségi osztályának.

Az FCSB pedig saját stadion hiányában változatlanul az ország legnagyobb sportlétesítményében, a Nemzeti Arénában lép pályára, hiszen a közpénzen újjáépített Steaua-stadionba aligha lesz bejárása. Legfeljebb egy potenciális Steaua–FCSB mérkőzésen, amely a „testvérháborúk” újabb szaftos fejezetének megírására kínál majd alkalmat.

Borítókép: A Steaua szurkolói korábban Újpesten is szurkolhattak a kedvenceiknek (Fotó: Mirkó István)