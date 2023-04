Kovács Zsófia könnyei, hajszál hiányzott a történelmi magyar aranyhoz + videó

Az antalyai torna Európa-bajnokságon ma érmes reményekkel várhattuk a női összetett 24-es döntőjét, hiszen háromszoros Európa-bajnokunk, Kovács Zsófia a szerdai selejtezőben a második legmagasabb pontszámot kapta a brit Jessica Gadirova mögött. A 23 éves dunaújvárosi tornásznő korábban kétszer ugrásban nyert Eb-t (2020, 2022), egyszer felemás korláton (2020), de már összetettben is állt Eb-dobogón, hat éve Kolozsváron ezüstérmes volt. Most Antalyában a selejtezőből felemás korláton, gerendán és talajon is bekerült a hét végi szerenkénti döntőkbe.

Ma kezdésként ugrásban a Jurcsenko szuplé dupla csavaros ugrására 14,100 pontot kapott, ami hajszállal kevesebb volt, mint a selejtezőben szerzett 14,166. Felemás korláton sajnos akadt egy nagyobb hibája, belerúgott az egyik karfába, így csak 13,700-et kapott. A szerdai 14,266-hoz képest ez bizony jóval kevesebb lett, de nem sokkal utána a korláton Gadirova sem brillírozott, őt 13,336-ra értékelték, neki azonban ez a leggyengébb szere. Egy másik nagy vetélytárs, a selejtezőben negyedik holland Naomi Visser is haloványabb volt, mint szerdán, 14,033-et írtak be neki. Az olasz Alice D’Amato, aki a selejtezőt a harmadik helyen zárta, és felemás korláton a legjobb volt, most is kitett magáért, 14,400 pontos gyakorlattal rukkolt ki, és két szer után ő állt az élen.

Kovács Zsófia gerendán a legjobb volt

Félidőben Kovács Zsófia a harmadik helyet foglalta el, s jött a tornásznők legrizikósabb szere, a gerenda. S ezen versenyzőnk remekelt, ő kapta a legmagasabb pontszámot, 13,833-at. A selejtezőben második volt 13,533-mal, ott Gadirova 13,600-at kapott, most 13,533-at. D’Amatónak meg kellett elégednie 13,000-mal, így három szer után Kovács Zsófia állt az élen.

We have got a new leader heading into the final rotation!



Zsofia Kovacs is already the best Hungarian in women's all-around in European Championships history. Is this her year?



WATCH LIVE 📹 https://t.co/VoN2weLz5q#Antalya2023 | #Artistic | #Gymnastics pic.twitter.com/C9CB7Gnhd1 — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 14, 2023

Az Európai Tornaszövetség Twitter-oldalán, amikor kitették a szenzációs gerendagyakorlatának felvételét, már megpendítették, hogy ő lehet a magyar tornasport első összetett Európa-bajnoka. Megjegyezve, hogy már az említett korábbi ezüstjével is ő a legeredményesebb magyar ebben a tekintetben. (A férfiaknál 1992-ben Supola Zoltán is ezüstérmes lett összetettben az Eb-n.)

Nos, Kovács Zsófiának a talajgyakorlata is szépen sikerült, 13,266 pontot ért, éppen annyit kapott rá, mint a selejtezőben, s maradt az élen. Gadirova azonban még utána következett, aki a selejtezőben 13,900 pontos gyakorlatot mutatott be, és 18 évesen a szer regnáló világbajnoka. Ennek megfelelően most is gyönyörű gyakorlattal rukkolt ki, 13,933 pontot kapott rá, és ezzel ő lett az összetett Európa-bajnok. Végeredményben Gadirova 55,032, Kovács Zsófia 54,899 ponttal zárt, a különbség 0,133 pont – tényleg nagyon kevésen múlt.

A finálé másik magyar résztvevője, Székely Zója 49,332 ponttal 17. lett.

A döntő legvégén a várakozás feszült pillanatai után Gadirova öröme és Kovács Zsófia könnyei – azért reméltük, hogy a dobogón már versenyzőnket is mosolyogva látjuk.

Így is lett.

– Az ezüstéremmel a nyakamban már nagyon boldog vagyok. Korláton éreztem, hogy belerúgtam a karfába, ez néha előfordul. Ez öt tized levonást jelentett. Mivel éppen akkor néma csend volt a teremben, így a bírók is hallották a hangot, tehát még az sem volt, hogy a zeneszó miatt esetleg nem tűnt fel nekik. Ha nincs ez a hiba, akkor megvan az arany, ezért legbelül kicsit csalódott vagyok, összességében azonban nem lehetek az. Igen, sírva fakadtam, amikor kiderült, hogy az angol lány nyert, de ő a talaj világbajnoka és egyéni összetettben is vb-3. helyezett. Tudtam, ha megcsinálja a gyakorlatát, akkor megelőz, de legbelül azért reménykedtem. Ugyanaz történt, mint Kolozsváron, ott is vezettem a gerenda után, és ott is egy angol testvérpár egyik tagja előzött meg talajon. De ez az érem óriási lendületet ad a szerenkénti finálékhoz, nagyon koncentrálok majd, mert mindenképpen további érmet, érmeket szeretnék szerezni – nyilatkozta Kovács Zsófia a Magyar Tornaszövetség hírlevelében.

Székely Zója a következőket mondta: – Már az is nagy ajándék volt számomra, hogy bekerültem az egyéni összetett fináléba. Sajnálom, hogy a gerendát elrontottam kezdésként, de utána össze tudtam szedni magam, és három jó gyakorlatom volt. Próbáltam Zsófit is figyelni, de két szeren egyszerre szólítottak minket. Amikor korláton fent voltam, éppen a zenéjét hallottam talajon. Holnap jön a döntő felemás korláton mind a kettőnknek, remélem, jól sikerül majd.

Eredmények, női egyéni összetett:

1. Jessica Gadirova (Nagy-Britannia) 54,899 pont (ugrás: 14,100, felemáskorlát: 13,466, gerenda: 13,533, talaj: 13,933)

2. Kovács Zsófia 54,899 (14,100/13,700/13,833/13,266)

3. Alice D'Amato (Olaszország) 54,500 (14,000/14,400/13,000/13,100)

...17. Székely Zója 49,332 (13,000/13,433/10,666/12,233)

Borítókép: Kovács Zsófia (balra) ezüstérmes lett összetettben (Forrás: European Gymnastics)