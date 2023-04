Spalletti beismeri, kifulladt a Napoli a nagy cél előtt

Elfogyott a Napoli a döntő párharcra

A Napoli az utolsó pillanatig küzdött, nem adta fel, s legalább egyenlíteni tudott, a hosszabbításban a gólerős középcsatár Osimhen fejelt gólt, akire a Bayern München és a Manchester United is szemet vetett. A hosszabbítás kicsikarásához ez kevés volt, a Milan összesítésben 2-1-gyel jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.

– Gratulálok a Milannak és a saját játékosaimnak is. Jó idényünk volt a Bajnokok Ligájában. Kicsit sajnos kifulladva érkeztünk ezekre a meccsekre, és megfizettük a tapasztalatlanságunkért. Mindkét meccsen mi voltunk a domináns csapat, de a kapu előtt nem voltunk elég jók, amikor helyzetbe kerültünk – kesergett a Napoli edzője, Luciano Spalletti.

A nápolyiakat az vigasztalhatja, hogy az olasz bajnoki címet már nem lehet elvenni tőlük, 14 pontos előnnyel állnak a Serie A tabellájának élén.

Stefano Pioli nem feledi, honnan indult a Milan

– Nagyon jól emlékszünk még a Rio Ave elleni Európa-liga selejtezőre 2020-ból. Azóta hosszú utat tettünk meg – Stefano Pioli, a Milan vezetőedzője nagyívű értékelésbe kezdett. – Esélytelennek gondoltak minket a Napoli ellen is, de óriási szíve van a csapatomnak. Összeszorított foggal szenvedtünk, de megérdemelten jutottunk tovább. Gratulálok a csapatnak, lesz még két gyönyörű, de nagyon nehéz meccsünk az elődöntőben. Nagyon sokat dolgoztunk, és nem szeretnénk itt megállni. Az 1-0-s előnyünk egyfelől segített, másfelől le is lassított minket. Túl sokat volt az ellenfelünknél a labda, sok játékosunk még soha nem lépett pályára ilyen meccsen, így ez rendben volt. Boldogok vagyunk a szurkolóink miatt is, akik mindig velünk vannak.