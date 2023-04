Guardiola szerint a bajor belviszály veszélyes lehet a csapatára

Ha a számokat nézzük, akkor kétségtelen, hogy Európa két legerősebb csapata harcol egymással a négy közé jutásért a Bajnokok Ligájában. Az UEFA erősorrendjében a Manchester City áll az élen a koefficiens pontok alapján, a második pedig a Bayern München 135 ponttal, mindössze kettővel kevesebbel, mint amennyi az angol klub neve mellett áll. Igaz, ez a rangsor kissé csalóka, mert a harmadik helyen 126 ponttal az a Chelsea áll, amely manapság aligha sorolható a kontinens legfélelmetesebb együttesei közé.

Erling Haaland megfékezése önmagában nem lesz elég a Bayern Münchennek. Fotó: Paul Ellis

A Manchester City hazai pályán a múlt héten 3-0-ra győzte le a bajorokat, így Münchenben kisebb csodának kellene történnie ahhoz, hogy ne Josep Guardiola együttese jusson tovább, ám a Bayernt egy pillanatig sem szabad lebecsülni, ráadásul a fordítás ekkora hátrányból nem lenne példa nélküli, korábban a Barcelona, az AS Roma, a Liverpool és a Deportivo La Coruna is képes volt rá.

A két csapatnak ez lesz a nyolcadik egymás elleni BL-meccse, az eddigieken négy City-siker mellett három Bayern-győzelem született. A német csapatot most kisebb belviszály is gyengíti, a múlt héten Manchesterben Sadio Mané arcon ütötte Leroy Sanét, amiért kimaradt a Hoffenheim elleni keretből, és háromszázezer eurós, azaz 112 millió forintra rúgó büntetést kellett fizetnie, ám Josep Guardiola szerint ez az eset akár fel is rázhatja a Ba­yern játékosait.