Tuchel, a védelmező – a Bayern-edző kiállt a verekedő Mané mellett

A Bayern München a hivatalos közleménye szerint csak Manét büntette meg az eset miatt, akit felmentett a szombati, Hoffenheim elleni Bundesliga-meccsről, plusz igen komoly, sajtóhírek szerint félmillió eurós pénzbüntetéssel szankcionálta. Tegyük hozzá, ezt lesz miből kifizetnie a szenegálinak, aki állítólag évi 22 millió eurót keres a Bayernnél, amivel a klub legjobban fizetett a játékosa.

Tuchel: Mané soha nem volt bűnös

– Természetesen aggaszt bennünket, ami történt – tette hozzá Tuchel. – Én nem voltam jelen az esetnél, de minden érintettel azonnal beszéltem még aznap este. Muszáj volt, hiszen ez kirívó történet, ilyenkor fontos mielőbb tisztázni a dolgokat. Nem mi vagyunk az első csapat, ahol hasonló megesik, és nem is mi leszünk az utolsó. Ahogy a fiúk kezelték a helyzetet, annak tisztító hatása volt.

Régóta ismerem Manét és a környezetét is, abszolút profinak tartom őt. Soha, semmiben nem volt még bűnös, teljes mértékben megbízom benne. Néha mindenki túlzásokba eshet, ő most átlépett egy határt, de bocsánatot kért, ami esetében teljes mértékben őszinte volt.

Megszólalt az ügyben a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya is. Aliou Cissé szerint a Bayern, Mané és Sané érdeke is az összefogás, ami mellett egy új, érdekes árnyalatát is felvázolta a történteknek.

Ki szivárogtatott?

– Ez az öltözőben történt – kezdte Cissé. – Nem akarok nagy ügyet csinálni belőle. Valójában, ami történt, annak nem is kellett volna kijönnie az öltözőből. Azt mondják, az öltözőben vannak titkok. Ami ott történik, annak ott is kell maradnia.