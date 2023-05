„Hagytuk őt cigi cagázni” – fura rituáléról beszélt a Puskás edzője + videó

– Három nagy esélyünk volt az elmúlt hetekben, hogy bebiztosítsuk a harmadik helyünket, de sajnos ismét elszalasztottuk a lehetőséget, ráadásul gólt sem szereztünk – kesergett a válogatottban is bemutatkozott csatár. – Nem tudom, mi az oka, hogy megakadt a gépezet, de meg kell fejtenünk, mert az utolsó meccsen muszáj begyűjteni a három pontot. Frusztrál, hogy pont ezen a három mérkőzésen nem tudtam betalálni, pont amikor a legjobban kellett volna. Máskor az ember hármat lő, de fontosabb lett volna ezeken a meccseken egy, és akkor talán nyerünk.

A Kisvárda kiengesztelte a szurkolóit

Az NB I másik pénteki meccsén a Kisvárda hazai pályán 2-1-re legyőzte a már kiesett Vasast, és megszületett a várdaiak 200. NB I-es gólja is.

– Szerettük volna győzelmekkel befejezni az idényt, a szurkolókat is visszanyerve – fogalmazott a hatodik helyen álló Kisvárda játékosa, Széles Imre. – Múlt héten is kijöttek az egyik edzés előtt, biztattak minket, ez nagyon fontos. Idény elején a harmadik hely volt a cél, ami elúszott a nyeretlenségi széria miatt, most szeretnénk legalább a tabella első felén zárni.

NB I, 32. forduló

Péntek

Paks–Puskás Akadémia 0-2 (0-0), Paks, 2612 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Plsek (76.), Corbu (94.)

Kisvárda–Vasas 2-1 (1-1), Kisvárda, 2380 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Mesanovic (11-esből 45+5), Matheus (47.), illetve Berecz (39.)

Szombat

Fehérvár–ZTE 14.10 (M4 Sport)

Ferencváros–Debrecen 17.45 (M4 Sport)

Vasárnap

Budapest Honvéd–Mezőkövesd Zsóry FC 14.10 (M4 Sport)

Újpest–Kecskemét 17.30 (M4 Sport)

Borítókép: Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője (Fotó: MTI/Derencsényi István)