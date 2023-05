Suhajda Szilárd édesapja a reményt adja fel utoljára

„Nincs szavam a nepáli hírekhez…” – írta közösségi oldalán Suhajda Szilárd hegymászó édesapja.

Ha igaz is, ami lehetetlennel ér fel, bennem mindig élsz, idézve a képeslapod hátulján írt záró üzenetedet: »Apa! Vigyázz az egészségedre és tudd: nagyon szeretlek! Szilárd« – köszönöm, és ez cseng állandóan a fejemben…

– olvasható Suhajda Tibor bejegyzésében. Hozzátette: a reményt adja fel utoljára.

Az édesapa a fia eltűnésének hírére pénteken azt írta a közösségi oldalán, hogy imádkozik Suhajda Szilárdért, és aggódva figyeli a fejleményeket. „Mit is élhetsz át most? Sikerek és kudarcok? Most engedd el, és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj! Összetartva az ország, barátok és rokonok – veled vagyunk” – fogalmazott Suhajda Tibor. A hegymászó felesége, Legindi Ildikó úgy nyilatkozott, hogy bár kicsi az esély a férje életben maradására, ő bízik a csodában.

Út a Mount Everest csúcsára (Magyar Nemzet-grafika)

Suhajda Szilárd arra készült a Himalájában, hogy első magyarként oxigénpalack és serpa segítsége nélkül mássza meg a világ legmagasabb hegyét, a Mount Everestet. Az expedíciós hegymászónak szerda este veszett nyoma, a jeladó utolsó jelzése szerint szintben félszáz méterre volt a csúcstól.

A felkutatására indult csapat kitartóan kereste a Hillary-lépcső környékén, de nem találták meg. Az időjárási viszonyok, az eltelt idő és a terepviszonyok miatt úgy ítélték meg, hogy nincs esély rá, hogy Suhajda Szilárd életben maradt volna, ezért úgy döntöttek, hogy befejezik a keresést. Vasárnap még egy helikopteres repüléssel megkísérelnek az eltűnt alpinista nyomára bukkanni.