A City kapitánya bejelentést tett a jövőjéről a BL-győzelem után

Ilkay Gündogan évek óta a Manchester City egyik legfontosabb futballistája, nem véletlen, hogy Pep Guardiola is az egekig magasztalta őt, amikor az egyik legintelligensebb játékosnak nevezte, akivel valaha együtt dolgozott. A 32 éves középpályás ebben az idényben fontos gólokkal is segítette a csapatot, amely az FA-kupa döntőjét az ő két góljával nyerte meg, s emellett a Premier League és a BL-arany megszerzésében is kulcsfigura volt.

Gündogan kapitányhoz méltó módon küzdött az Inter elleni BL-döntőn. Fotó: Georgi Licovszki

Gündogan azonban az Inter ellen 1-0-ra megnyert BL-döntővel az utolsó meccsét játszhatta le a Manchester City mezében, hiszen a szerződése a nyáron lejár, s spanyol források szerint előrehaladott tárgyalásokat folytat arról, hogy a Barcelona csapatába igazol. Ha így lesz, akkor az volt Gündogan utolsó megmozdulása a City csapatkapitányaként, hogy a magasba emelte a BL-trófeát.

Szép búcsú lenne, az biztos, de így lesz?

Nem biztos. Angliában arról írnak, hogy Gündogan a BL-döntő után kijelentette, még nem döntötte el, hol futballozik a következő idényben, tehát még az is elképzelhető, hogy végül hosszabbít a Cityvel, hiába a Barcelona ajánlata.

Gündogan természetesen a BL-győzelemről és az idénybeli triplázásról is szót ejtett:

– Tudtuk, hogy mindenkit a triplázás foglalkoztatott, főleg miután az FA-kupát is megnyertük. Nyomás volt rajtunk, de ez a csapat úgy lett felépítve, hogy a legnagyobb elvárásoknak is megfeleljen. A BL-döntő mindig, minden csapatnak nehéz. Az első félidőben nem voltunk jók, sokszor haboztunk, és tudtuk, hogy a folytatásban ennél több kell. Ez egy fifti-fifti meccs volt, tipikusan olyan, amit egy gól dönt el. Szerencsések vagyunk, hogy azt mi lőttük.

Gündogan két vesztes BL-döntő után szerezte meg a legrangosabb európai kupa aranyérmét, miután 2013-ban még a Dortmund játékosaként a Bayern München, 2021-ben pedig már a City mezében a Chelsea ellen veszített.

Borítókép: Ilkay Gündogan emelte a magasba a BL-trófeát (Fotó: MTI/EPA/Sedat Suna)