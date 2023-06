A Manchester Unitedet is megjárt játékos érkezett a Ferencvároshoz

A Ferencváros labdarúgócsapata szerdán a Facebook-oldalán egy fényképpel utalt rá, hogy hamarosan három újonnan megszerzett futballista bemutatására is sor kerülhet.

Néhány óra elteltével meg is érkezett az első bejelentés, miszerint a 24 éves Tosin Kehinde a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását. A nigériai labdarúgó fiatalon a Manchester City, majd a városi rivális United akadémiáját is megjárta, ezután 2018-ban a portugál Feirense U23-as együtteséhez került, 2019-ben pedig a Randershez igazolt. A két szélen, de akár centerként is bevethető játékos a dán csapat színeiben 129 mérkőzésen 13 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. A Transfermarkt által egymillió euróra értékelt Kehinde a szerződése lejártával tette át a székhelyét az Üllői útra, tehát ingyen érkezett a zöld-fehérekhez.

Borítókép: Tosin Kehinde és Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója (Fotó: fradi.hu)