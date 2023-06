Jövőre már nem az M4 Sporton láthatjuk a labdarúgó BL-meccseket

Az már publikussá vált – a Media1.hu számolt be róla elsőként csütörtökön –, hogy a Sport TV-t (Sport 1, Sport 2) működtető AMC Networks meghosszabbította a Bajnokok Ligája közvetítésére vonatkozó szerződését az UEFA-val, és továbbra is a meccsek úgynevezett B típusú közvetítésének jogával rendelkezik. A Media1.hu arról is írt, hogy az A típusú, tehát legfontosabb meccseket a következő szezonban már nem az M4 Sporton láthatjuk, hanem az RTL-en. Bennfentes iparági szakértők becslései szerint az RTL Magyarországnak ez nagyjából évi 9-11 millió euróba, meccsenként lebontva hozzávetőlegesen 100 millió forint körüli költségbe is belekerülhet. A cikk hangsúlyozza, valószínűsíthető, hogy a médiavállalat a tavaly RTL+ néven indult fizetős streamingszolgáltatáson keresztül is közzétesz bizonyos BL-tartalmakat. A Media1.hu által megkérdezett szakértők szerint az RTL ezzel nagyon jelentős pénzügyi kockázatot vállal magára, és közel sem biztos az üzlet megtérülése.

Az MTVA Sajtó- és Marketing Irodája délután arról tájékoztatott, hogy a közvetítési jogok elkerültek tőle.

– Az elmúlt közel tíz esztendőben a magyar közmédia minden magyar polgár számára ingyen, az ország teljes területén, a legnagyobb elérhetőséget nyújtva biztosította a legrangosabb európai kupasorozatot a csatornáin. Ezt az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető elvet eddig sosem írták felül kereskedelmi szempontok, azonban az ingyenes és mindenki számára elérhető szolgáltatás veszélybe került – áll a közleményben.